«Прописаны в нашем ДНК»: Лера Кудрявцева о военных песнях
Телеведущая призывает рассказывать детям о важности Дня Победы.
Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru
Телеведущая Лера Кудрявцева уверена, что песни о Великой Отечественной войне — это часть генетического кода целого поколения. Об этом она заявила корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Песни Победы» в Государственном Кремлевском дворце.
Кудрявцева отметила, что все композиции, которые прозвучали на мероприятии, знакомы ей с самого детства и вызывают особый отклик.
«У моего поколения это уже в ДНК. Я поняла, что это один из тех концертов, где все песни, которые будут исполняться, прописаны в нашем ДНК», — подчеркнула телеведущая.
По словам звезды, в условиях, когда в мире все чаще предпринимаются попытки исказить исторические события, особенно важно рассказывать детям о значении Дня Победы. Кудрявцева подчеркнула, что ее ребенок знает, что означает 9 Мая, и осознает важность этого праздника.
Кроме того, телеведущая рада, что многие песни на концерте прозвучат в исполнении молодых артистов. Она считает, что благодаря этому легендарные хиты узнает и подрастающее поколение страны.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в военном фильме «Семь верст до рассвета» описывается, как гордыня фашистов погубила их в годы Великой Отечественной войны.
