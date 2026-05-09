«Прописаны в нашем ДНК»: Лера Кудрявцева о военных песнях

Светлана Стофорандова
Телеведущая призывает рассказывать детям о важности Дня Победы.

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Лера Кудрявцева заявила, что военные песни прописаны в ДНК целого поколения

Телеведущая Лера Кудрявцева уверена, что песни о Великой Отечественной войне — это часть генетического кода целого поколения. Об этом она заявила корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Песни Победы» в Государственном Кремлевском дворце.

Кудрявцева отметила, что все композиции, которые прозвучали на мероприятии, знакомы ей с самого детства и вызывают особый отклик.

«У моего поколения это уже в ДНК. Я поняла, что это один из тех концертов, где все песни, которые будут исполняться, прописаны в нашем ДНК», — подчеркнула телеведущая.

По словам звезды, в условиях, когда в мире все чаще предпринимаются попытки исказить исторические события, особенно важно рассказывать детям о значении Дня Победы. Кудрявцева подчеркнула, что ее ребенок знает, что означает 9 Мая, и осознает важность этого праздника.

Кроме того, телеведущая рада, что многие песни на концерте прозвучат в исполнении молодых артистов. Она считает, что благодаря этому легендарные хиты узнает и подрастающее поколение страны.

