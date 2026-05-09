«Пока мы живы, мы помним»: как прошел парад Победы в Приморье и на Камчатке

В Приморье и на Камчатке состоялись парад Победы и акция «Бессмертный полк»

Петропавловск-Камчатский и Владивосток празднуют Великую Победу — 81-ю годовщину завершения Великой Отечественной войны. В российских городах прошли военные парады, а за ними по улицам проследовали участники акции «Бессмертный полк». С ветеранами и жителями Владивостока во время торжественного шествия поговорил корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

«Расчеты идут бодро: вот воины-тихоокеанцы в парадной зимней форме цвета морских глубин и белой пены. Равнение строго на центральную трибуну, где лучшие места в первом ряду, конечно, у ветеранов», — рассказал журналист.

Гарольд Кузнецов, сын офицера, погибшего в 1944 году, признался, что каждый год с огромной радостью поздравляет соотечественников с Победой. Этот день он считает священным — особенным для каждого жителя страны.

«Когда приходит 9 мая, мы уже восьмого, седьмого начинаем вспоминать все, что было тогда, а было очень много, очень много тяжелого. Ну и всему нашему народу я желаю быстрейшей победы в СВО (специальная военная операция. — Прим. ред.)», — сказал Кузнецов.

Одна из участниц шествия «Бессмертный полк» Светлана Кашмирова пришла с портретом своего отца — коренного сибиряка Кашмирова Афанасия Вонефатьевича. Женщина, вытирая слезы, рассказала, что он родился в 1915 году, а вскоре после поступления на военную службу был отправлен на Западный фронт.

«Воевал на Курской дуге, имел ранение, контузию. И сегодня мы пришли для того, чтобы почтить память тех, кто погиб... Я хочу сказать только одно — пока мы живы, мы помним. И миру — мир», — заключила она.

