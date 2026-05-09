«Пока мы живы, мы помним»: как прошел парад Победы в Приморье и на Камчатке
Жители Владивостока со слезами на глазах рассказывали о родственниках-ветеранах.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Приморье и на Камчатке состоялись парад Победы и акция «Бессмертный полк»
Петропавловск-Камчатский и Владивосток празднуют Великую Победу — 81-ю годовщину завершения Великой Отечественной войны. В российских городах прошли военные парады, а за ними по улицам проследовали участники акции «Бессмертный полк». С ветеранами и жителями Владивостока во время торжественного шествия поговорил корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.
«Расчеты идут бодро: вот воины-тихоокеанцы в парадной зимней форме цвета морских глубин и белой пены. Равнение строго на центральную трибуну, где лучшие места в первом ряду, конечно, у ветеранов», — рассказал журналист.
Гарольд Кузнецов, сын офицера, погибшего в 1944 году, признался, что каждый год с огромной радостью поздравляет соотечественников с Победой. Этот день он считает священным — особенным для каждого жителя страны.
«Когда приходит 9 мая, мы уже восьмого, седьмого начинаем вспоминать все, что было тогда, а было очень много, очень много тяжелого. Ну и всему нашему народу я желаю быстрейшей победы в СВО (специальная военная операция. — Прим. ред.)», — сказал Кузнецов.
Одна из участниц шествия «Бессмертный полк» Светлана Кашмирова пришла с портретом своего отца — коренного сибиряка Кашмирова Афанасия Вонефатьевича. Женщина, вытирая слезы, рассказала, что он родился в 1915 году, а вскоре после поступления на военную службу был отправлен на Западный фронт.
«Воевал на Курской дуге, имел ранение, контузию. И сегодня мы пришли для того, чтобы почтить память тех, кто погиб... Я хочу сказать только одно — пока мы живы, мы помним. И миру — мир», — заключила она.
Ранее 5-tv.ru писал о первом в мире «Бессмертном полку» на вездеходах, что прошел на Чукотке. Колонна арктической техники с портретами героев ВОВ проехала по заснеженной тундре близ Анадыря.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 9 мая
- Николай Басков принял участие в акции «Бессмертный полк» в Киргизии
- 9 мая
- Курсант сделал предложение избраннице на торжественном параде в Благовещенске
- 9 мая
- Покорившая арабское музыкальное шоу девятилетняя Эмилия спела «Темную ночь»
- 9 мая
- Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем Победы
- 9 мая
- Глава Подмосковья передал «Золотую звезду» Героя России родным летчика Терехина
- 9 мая
- Первый день мира в дневниках и письмах: что писали с фронта, когда закончилась Великая Отечественная война
- 9 мая
- Жители Забайкалья встретили «Рассвет Победы» на Титовской сопке
- 9 мая
- «Прописаны в нашем ДНК»: Лера Кудрявцева о военных песнях
- 9 мая
- День, когда замерло время: как советские люди узнали об окончании войны
- 9 мая
- «Никогда не рассказывал о войне»: дед певца Вячеслава Макарова дошел до Берлина
Читайте также
87%
Нашли ошибку?