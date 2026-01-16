Деньги потрачены, цели не достигнуты: почему не получилась «русская виагра»

Неудавшимся проектом создания аналога виагры в РФ интересуются в НАК

В центре громкого скандала оказался проект по созданию российской «Виагры». Бизнесмены и ученые обещали выпустить отечественные чудо-таблетки для повышения мужской силы полностью из натуральных компонентов. Но несмотря на потраченный миллиард и десять лет работы, лекарство так и не появилось в продаже. Что пошло не так? И почему дело уперлось в алтайских оленей — выяснил корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Кажется, этот зверь создан нейросетью. Скачет как заяц. Издалека похож на косулю. А вблизи — олень, только саблезубый, с вампирскими клыками. Но это реальное животное — кабарга. Обитает на Алтае. И очень ценится.

На этих кадрах сотрудники питомника в Горно-Алтайске выпускают олененка на вольный выпас. Одного из первых. Хотя работа по их разведению должна была активно идти с 2020-го.

А еще вместе с этим питомником должны были построить лабораторный комплекс в Подмосковье. Под эгидой ФМБА. Но сроки сорваны, деньги потрачены. И в Счетной палате очень интересуются — почему.

«По итогам проверок контрольное ведомство неоднократно фиксировало срывы сроков строительства объектов и в целом отмечало низкую эффективность реализации проекта. Проверка 2025 года вновь показала неутешительные результаты», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Все началось в 2016-м, когда появился проект по изучению мускуса кабарги. Это секрет, который выделяют самцы оленей. Раньше он использовался только в парфюмерии как афродизиак.

«Жена Наполеона, Жозефина, очень любила этот мускус, и после смерти ее все покои, говорят, пропахли этим мускусом», — делится знаниями химик-технолог Валерия Нестерова.

Российские ученые были уверены, что с его помощью можно создать препарат для лечения эректильной дисфункции. Проще говоря, отечественную «Виагру». Чтобы вот так, без вреда для оленей, добывать мускус — нужен был питомник.

«Построили более трех тысяч квадратных метров — здания, лаборатории, гаражи. Все остальное — это будет общежитие для проживания работающих. И все сейчас в фазе регистрации идет», — рассказывает Константин Сайланкин, директор алтайского филиала ФГУБН НЦБМТ ФМБА России.

И это сейчас. А должны были сдать еще шесть лет назад. Как и лабораторию.

Комплекс зданий научного центра ФМБА. Именно здесь и должна была еще 2020 году начать работу лаборатория, связанная с исследованиями и производством мускулива. Но с предыдущим подрядчиком контракт расторгли. Новый, судя по заявлениям аудиторов, еще не приступил. Так что конца этой стройке пока не видно. Охранники же уверяют, что работа не стоит.

В деньгах же речь идет о суммах с девятью нулями. Стоимость строительства обоих объектов в 2016 году составляла чуть более полутора миллиардов рублей, к концу 2025-го года стоимость увеличилась до почти двух с половиной. То есть, без малого, на миллиард!

И это еще не все: научный центр изменил план проекта и вместо лекарственных препаратов решил разрабатывать БАДы. Число оленей в питомнике снизили с 250 до 300. А полученный от них мускус, и права на препарат хотят передать частной фармкомпании — АО «Брынцалов-А».

«Почему произошло снижение количества поголовья скота, которое планировалось выращивать? Почему заменен вид препарата, который должен был быть произведен? Почему произошло такое существенное изменение сроков? И самое главное — почему не взыскиваются бюджетные средства с организацией, которые не исполнили государственный заказ?» — задается вопросами эксперт Национального антикоррупционного комитета (НАК) Игорь Баранов.

Некоторые специалисты же, вообще, считают, что сама идея была сомнительной. Зачем делать аналог «Виагры» биологического происхождения, если есть гораздо более точно действующий продукт химического синтеза.

«Стандартизировать применение мускуса кабарги невозможно. Имея же таблетку, условно, „Виагры“ или какого-то иного препарата со схожими свойствами, дает мне возможность лечить пациента эффективно», — говорит врач-уролог и андролог Владислав Глдадышев.

Впрочем, участники рынка говорят: и сроки в десятки лет, и увеличение бюджетов в разы для фармы — норма.

«95% разработок в итоге не будут реализованы и не будут доведены до пациента», — заявляет генеральный директор аналитической платформы «Фармзнание» Елена Ватутина.

Но здесь дело в другом: ладно бы все строилось в срок, олени в нужных объемах давали мускус, а врачи в вовремя построенных лабораториях проводили исследования, в которых отрицательный результат — тоже результат. Но тут… Деньги потрачены, цели не достигнуты, целесообразность не очевидна. И такими темпами возбуждено может быть совсем не то, что хотелось.

