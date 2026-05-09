ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) рассекретила протоколы допросов 1944–1947 годов, посвященные созданию нацистской Германией сети пропагандистских школ и лагерей из числа советских военнопленных. Соответствующие документы опубликованы в официальном Telegram-канале ведомства.

«Критика марксизма-ленинизма, немецкая философия, история Германии, национализм, история Украины, еврейский вопрос, а также другие темы антисоветского характера», — рассказывает один из жителей Харьковской области, отвечая на вопрос, какие дисциплины преподавались в школах агентам-пропагандистам.

По воспоминаниям мужчины, обучаемых воспитывали в духе ненависти к советской власти и как идейных борцов за проведение планов Третьего рейха.

Согласно рассекреченным материалам, немецкие захватчики целенаправленно создавали лагеря-школы для идеологической обработки советских граждан, ставя во главу угла разжигание межнациональной розни и подготовку пропагандистов. Одной из главных целей была пропаганда идеи создания самостоятельной Украины в союзе с Германией против большевизма.

