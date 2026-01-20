Хакеры нашли способ наживаться на ревности и желании россиян контролировать партнера

Предприимчивые хакеры придумали, как нажиться на чувствах супругов. Точнее, на их желании контролировать своих партнеров. В интернете — сотни предложений пошпионить за мужем, женой или любовником. За деньги ревнивцам обещают взломать переписку избранника, отследить геолокацию и получить удаленный доступ к камерам смартфонов. Однако, на деле все совсем иначе, и в ловушке может оказаться сам заказчик. Корреспондент «Известий» Евгений Наприенко узнал, как работает схема.

Стремясь узнать, изменяет ли любимый человек, или проконтролировать его личную жизнь, россияне все чаще преступают грань закона. Желание тотального контроля толкает людей к достаточно опасным и нелегальным схемам.

Именно бытовая ревность сегодня все чаще приводит не к скандалам, а к массовым взломам телефонов. И правду в цифровую эпоху предпочитают узнавать уже не разговором, а одним кликом, получив доступ ко всей переписке партнера. В сети — бум сервисов, которые за небольшую плату обещают «взломать» жизнь партнера.

Полтора года — для москвички Екатерины Болдыревой это не время после расставания, а срок цифрового заключения. Ее бывший одногруппник, который был тайно влюблен в нее, стал личным надзирателем в соцсетях. Новый лайк — и он уже в ее личных сообщениях с допросом.

«Находить информацию обо мне, моих друзей, моих родственников, знакомых, даже малознакомых. Всем написывать про меня, на работу даже мне писать. Мы обратились в полицию, на что нам сказали, что он ничего такого плохого не делает», — рассказала пострадавшая Екатерина Болдырева.

Но это лишь малая часть, на что способны секретные сервисы по слежке за человеком. В одночасье ваш телефон может передавать всю информацию, от сообщений до галереи.

«Может читать ваши СМС, иметь доступ к вашим контактам, к вашим файлам, включать микрофон, по сути все то, что может ваш телефон. Без физического доступа к телефону возможности резко падают», — рассказал хакер, криптотрейдер Петр (Severa) Левашов.

Это касается именно шпионского программного обеспечения, который может установить лишь продвинутый хакер, держа телефон жертвы у себя в руках. Среди россиян набирает популярность схема попроще. Все обещают сделать через бота в мессенджере.

Журналисты решили проверить, насколько это реально. После короткого поиска прислали ссылку на все данные пользователя. Цена вопроса — всего 400 рублей. Именно в такую сумму кто-то оценил безопасность человека, за которым вот-вот начнется слежка.

«Надо знать модель телефона, надо знать версию операционной системы, чтобы это действительно сработало и было незаметно для самого пользователя. Но чаще всего это именно скам», — отметил исследователь в области кибербезопасности Дмитрий Борщук.

А вот другой цифровой виртуоз. Полная анонимность, восемь тысяч рублей за невидимый взлом. Гарантирует, что тот, за кем следят, ни о чем не догадается. Но чаще всего за громкими обещаниями о взломе скрывается банальный обман. Главная цель которого — выманить деньги у доверчивого заказчика.

«Единственное, что можно получить, перейдя по желаемой ссылке, это слежку за самим собой. То есть вы, скорее, предоставив информацию регистрационную свою, отдадите мошенникам или преступникам данные о себе, и просто какие-то третьи лица смогут следить за вами, нежели вы за кем-то», — сказал эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов.

Но здесь есть парадокс. Добиваясь тотального контроля, заказчик слежки полностью теряет контроль над собственной судьбой. Получив доступ к телефону, он сам может стать фигурантом уголовного дела. В Магаданской области в ближайшее время на скамью подсудимых сядет местный житель — за нелегальную слежку за супругой.

«У нас есть статья 137 УК РФ, которая подразумевает незаконное собирание либо распространение сведений о частной жизни, охраняющейся законом. 138 УК РФ — это нарушение тайной переписки», — отметил юрист Роман Томилин.

Есть лишь несколько способов заметить, что ваш телефон кто-то считывает. Это быстрый перегрев батареи и часто включенный индикатор камеры. Полностью убедится в слежке могут только опытные программисты.

