Соперничающий двор: принц Уильям опасается возвращения брата в Великобританию

Daily Mail: принц Уильям опасается возвращения брата в Великобританию

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон приняли решение расширить свой штат, пригласив на работу известного эксперта по управлению кризисными ситуациями Лизу Равенскрофт. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Несмотря на то, что официально назначение называют стандартным усилением пресс-службы, аналитики связывают этот шаг с ожидаемым возвращением в Великобританию принца Гарри и его жены Меган Маркл. Новая сотрудница обладает внушительным опытом нивелирования репутационных рисков, включая работу с серьезными этическими обвинениями и судебными разбирательствами, что может стать решающим фактором в долгосрочной стратегии Уэльских.

Внутренняя ситуация в Букингемском дворце остается напряженной из-за продолжающегося лечения короля Карла III и скандалов, связанных с принцем Эндрю. На этом фоне Уильям и Кейт, чьи рейтинги популярности в стране стабильно высоки, стремятся обезопасить свой статус «будущих монархов».

Инсайдеры утверждают, что в ближайшее время может быть принято решение о восстановлении государственной охраны для принца Гарри, что облегчит его семье визиты в Лондон. Предполагается, что Меган Маркл может привезти детей к дедушке уже этим летом, а Гарри планирует привлечь отца к открытию Игр непокоренных в Бирмингеме в 2026 году.

Такая активность со стороны Сассексов рассматривается экспертами как часть плана, направленного на восстановление симпатий британцев без принесения официальных извинений за прошлые нападки на монархию. Уильям и Кейт, которые только недавно переехали в свой новый дом Форест-Лодж в Виндзоре, опасаются создания Гарри и Меган некоего «соперничающего двора».

Источники в окружении подчеркивают, что хотя сейчас Лиза Равенскрофт занимается текущим взаимодействием со СМИ, ее специфические навыки понадобятся сразу, как только Гарри и Меган усилят свое медийное присутствие в Европе.

