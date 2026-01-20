Никаких масок: Сергей Безруков выиграл суд над продавцом из Белгородской области

Суд удовлетворил иск актера Сергея Безрукова к продавцу масок с его лицом

Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил иск народного артиста России Сергея Безрукова к индивидуальной предпринимательнице из Белгородской области, продававшей на маркетплейсах маски с изображением его лица. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

В пользу актера должны выплатить 203 тысячи рублей компенсации, в том числе за судебные издержки.

Актеру ранее не понравилось, что изображение его лица стали продавать без его разрешения. Речь идет о масках, которые заполонили маркетплейсы. Их часто покупали для костюмированных вечеринок. Теперь предстать в образе знаменитого Саши Белого смогут только те, кто успели купить товар.

Безруков потребовал выплатить компенсацию в размере 250 тысяч рублей и снять всю продукцию с продажи.

«Использование изображения и имени человека без его согласия в коммерческих целях недопустимо и незаконно. И каждый человек имеет право на защиту своих персональных данных», – заявлял он.

Ответчик вину признал. Маски с изображением лица Безрукова уже были сняты с продажи.