Никаких масок: Сергей Безруков выиграл суд над продавцом из Белгородской области

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист Эксклюзив 47 0

С ответчицы взыскали с 200 тысяч рублей.

Сергей Безруков выиграл суд и получит деньги

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Суд удовлетворил иск актера Сергея Безрукова к продавцу масок с его лицом

Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил иск народного артиста России Сергея Безрукова к индивидуальной предпринимательнице из Белгородской области, продававшей на маркетплейсах маски с изображением его лица. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

В пользу актера должны выплатить 203 тысячи рублей компенсации, в том числе за судебные издержки.

Актеру ранее не понравилось, что изображение его лица стали продавать без его разрешения. Речь идет о масках, которые заполонили маркетплейсы. Их часто покупали для костюмированных вечеринок. Теперь предстать в образе знаменитого Саши Белого смогут только те, кто успели купить товар.

Безруков потребовал выплатить компенсацию в размере 250 тысяч рублей и снять всю продукцию с продажи.

«Использование изображения и имени человека без его согласия в коммерческих целях недопустимо и незаконно. И каждый человек имеет право на защиту своих персональных данных», – заявлял он.

Ответчик вину признал. Маски с изображением лица Безрукова уже были сняты с продажи.

-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.76
-0.07 90.16
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:23
Анализ на ВПЧ стал доступен для россиянок по ОМС
10:51
Никаких масок: Сергей Безруков выиграл суд над продавцом из Белгородской области
10:39
В России заработали новые правила для выезда за рубеж с детьми до 14 лет
10:30
ФСБ установила личность россиянина, готовившего теракт против военнослужащих РФ
10:25
Уникальный пациент: мужчина без пульса выпишется из больницы в Петербурге
10:12
Хакеры нашли способ наживаться на ревности и желании россиян контролировать партнера

Сейчас читают

Медведя увидели: почему немецкий контингент слился из Гренландии
Трамп отказался от встречи с Зеленским в Давосе
Знал, чего хотят женщины: чем запомнился миру модельер Валентино Гаравани
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026