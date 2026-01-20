«Ипотека недоступна»: стоит ли ждать всплеска повышения арендного жилья в 2026-м

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина

Риелтор рассказала, почему такая ситуация была в 2024 году.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Риелтор Юсова: в 2026 году не будет резкого роста арендного жилья, как в 2024-м

В 2026 году не будет такого резкого роста арендного жилья, как осенью 2024 года. Об этом заявила риелтор Юлия Юсова в беседе с 5-tv.ru.

«Тогда это был действительно исключительный случай. Из-за высокой ключевой ставки ипотека стала недоступной для многих, и начался массовый отток клиентов с рынка покупки в сторону аренды», — говорит эксперт.

Все это сильно перегрело спрос и, как следствие, цены. Но, как отмечает Юсова, теперь ситуация изменилась: уже звучат официальные заявления от Центробанка РФ о планах снижать ключевую ставку. Если она действительно опустится до уровня 12 13%, арендаторы снова начнут смотреть в сторону покупки собственного жилья.

«Это значит, что спрос на аренду начнет снижаться, особенно во втором полугодии», — говорит Юсова.

Конечно, при этом сезонный рост аренды все равно будет, он всегда начинается с июля и длится до ноября. Но если снижение ставки подтвердится, этот рост будет гораздо спокойнее, а в некоторых сегментах, особенно в типовом жилье, без уникальных каких-то характеристик аренда и вовсе может остаться на прежнем уровне или даже просесть.

«Так что 2026 год для аренды — это уже не история про ажиотаж, как в прошлом. Это год стабилизации. Все будет зависеть от того, насколько быстро и существенно снизится ставка», — резюмирует риэлтор.

Ранее 5-tv.ru писал, что будет с ценами на жилье в России в 2026 году.

