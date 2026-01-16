Риелтор Юсова: в 2026 году жилье в России может подорожать на 8-15%

В 2026 году жилье в России может подорожать на 8-15%. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщила риелтор Юлия Юсова.

По словам эксперта, рост цен на жилье — это базовый сценарий для большинства аналитиков. При этом важно помнить, что повышение стоимости будет неравномерным.

«Ожидания по цифрам разнятся, но большинство консервативных прогнозов сходится на среднероссийском росте в диапазоне 8-15% за год. Причем в Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллионниках рост может быть выше среднего, особенно на первичном рынке ввиду изменения условий семейной ипотеки с 1 февраля 2026 года», — пояснила Юсова.

При этом риелтор подчеркнула, что в региональных центрах с развитой экономикой цены на жилье будут в пределах средних значений, а в малых городах — минимальными, вплоть до стагнации. При этом рост будет не линейным, а с периодами коррекции.

«Основных драйверов роста несколько, и они взаимосвязаны. Первый, конечно же, это доступная ипотека и рассрочки. Это главный двигатель спроса. Пока действуют госпрограммы — это семейная ипотека и IT-ипотека, и сохраняются относительно низкие ставки для текущих условий, спрос будет высоким. Но все, естественно, зависит от политики Центробанка и правительства», — добавила Юсова.

Вторым не менее важным аспектом специалист назвала дефицит качественных предложений, особенно на первичном рынке. По словам Юсовой, застройщики, столкнувшись с высокими затратами на строительство, не успевают наращивать объемы ввода жилья. В итоге спрос превышает предложение, и цены растут.

«Третий момент — это инфляция и стоимость строительства: дорожают материалы, рабочая сила, логистика, ну, и эти издержки застройщики неизбежно закладывают в стоимость новых квартир, что подтягивает цены и на вторичном рынке тоже», — объяснила риелтор.

По словам Юсовой, повышение цен в 2026 году имеет под собой веские основания. Основные риски — это возможное ужесточение ипотеки или замедление экономики. Риелтор посоветовала покупателям трезво оценивать финансовые возможности, не поддаваться ажиотажу и обращать внимание не только на цену, но и на надежность застройщиков и продавцов, и качество приобретаемого объекта.

