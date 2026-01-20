«Мальчишки из 60-х»: Депардье помирился с итальянским папарацци после драки в баре

ANSA: Жерар Депардье помирился с итальянским папарацци после драки в баре

Известный французский актер Жерар Депардье и итальянский фотограф заключили мировое соглашение, отказавшись от всех взаимных исков. О примирении мужчин после затяжного разбирательства в суде сообщило агентство ANSA.

Конфликт возник в мае 2024 года, когда актер применил физическую силу против папарацци из-за навязчивой съемки в римском ресторане. Звезда кино должен был предстать перед судом в Италии по обвинению в избиении. В свою очередь, спутница артиста, продюсер Магда Ваврусова, подала ответный иск против 80-летнего фотографа.

Однако теперь все юридические претензии аннулированы.

Встреча бывших оппонентов прошла в том же заведении. Жерар Депардье и Рино Бариллари обнялись в знак завершения вражды

«Мы помирились, обнялись, как мальчишки из 1960-х. Я забрал свое заявление, потому что он извинился», — прокомментировал ситуацию Рино Бариллари.

Представители защиты французского актера подтвердили, что все спорные моменты были окончательно улажены.

Отмечается, что пострадавший фотограф является легендой итальянской журналистики. За свою 60-летнюю карьеру он снимал покушение на Папу Римского, действия радикальных группировок и теракты мафии. Работа Бариллари всегда была сопряжена с риском: за годы деятельности он получил сотни травм, включая 11 переломов ребер и ножевое ранение. Он также лишился более 70 фотоаппаратов в различных стычках со знаменитостями.

