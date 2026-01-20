Умерла заслуженная артистка России и мать известного режиссера Лариса Крамер

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 37 0

Она также была свекровью звезды сериалов «Алиби», «Мажор» и «Тест на беременность».

В Пскове умерла заслуженная артистка России Лариса Крамер

Фото: Telegram/DRAMPUSH/drampush

В Пскове на 85-м году жизни умерла заслуженная артистка России Лариса Крамер. Об этом сообщила пресс-служба Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина, который является филиалом Александринского театра.

Представители учреждения подтвердили информацию о смерти своей старейшей сотрудницы 20 января.

«Ушла из жизни удивительная актриса, яркая звезда псковской сцены, чьим талантом восхищалось не одно поколение зрителей. Имя Ларисы Крамер занесено в театральную летопись России, а в памяти коллег она останется человеком безусловно талантливым, предельно честным, настоящим во всем», — говорится в сообщении.

Творческий путь Ларисы Крамер был неразрывно связан с псковской труппой, в которой она преданно служила на протяжении 55 лет — с 1961 по 2016 годы. За этот внушительный срок артистка успела воплотить на подмостках более 150 разноплановых ролей.

Крамер играла преимущественно волевых героинь с твердыми жизненными принципами и сложными, порой трагическими судьбами. Весь коллектив театра выразил глубочайшие соболезнования семье и близким покойно. Сотрудники отметили, что это невосполнимая утрата для всего искусства региона.

За выдающиеся государственные заслуги и многолетнюю эффективную работу в культурной сфере Лариса Крамер в 1997 году была удостоена Ордена Почета.

У актрисы остался сын — Виктор Крамер, известный режиссер и художественный руководитель петербургского театра Фарсы. Его супруга — актриса Елена Крамер, известная по сериалам «Алиби», «Мажор» и «Тест на беременность».

