Умерла заслуженная артистка России и мать известного режиссера Лариса Крамер

Она также была свекровью звезды сериалов «Алиби», «Мажор» и «Тест на беременность».
Фото: Telegram/DRAMPUSH/drampush
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Пскове на 85-м году жизни умерла заслуженная артистка России Лариса Крамер. Об этом сообщила пресс-служба Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина, который является филиалом Александринского театра.
Представители учреждения подтвердили информацию о смерти своей старейшей сотрудницы 20 января.
«Ушла из жизни удивительная актриса, яркая звезда псковской сцены, чьим талантом восхищалось не одно поколение зрителей. Имя Ларисы Крамер занесено в театральную летопись России, а в памяти коллег она останется человеком безусловно талантливым, предельно честным, настоящим во всем», — говорится в сообщении.
Творческий путь Ларисы Крамер был неразрывно связан с псковской труппой, в которой она преданно служила на протяжении 55 лет — с 1961 по 2016 годы. За этот внушительный срок артистка успела воплотить на подмостках более 150 разноплановых ролей.
Крамер играла преимущественно волевых героинь с твердыми жизненными принципами и сложными, порой трагическими судьбами. Весь коллектив театра выразил глубочайшие соболезнования семье и близким покойно. Сотрудники отметили, что это невосполнимая утрата для всего искусства региона.
За выдающиеся государственные заслуги и многолетнюю эффективную работу в культурной сфере Лариса Крамер в 1997 году была удостоена Ордена Почета.
У актрисы остался сын — Виктор Крамер, известный режиссер и художественный руководитель петербургского театра Фарсы. Его супруга — актриса Елена Крамер, известная по сериалам «Алиби», «Мажор» и «Тест на беременность».
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
84%
Нашли ошибку?