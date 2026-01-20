Захват терминала: бездомные терроризируют туристов в аэропорту Нью-Йорка

|
Диана Кулманакова
Бродяги буквально преследуют туристов.

В Нью-Йорке бездомные терроризируют туристов в аэропорту

Фото: www.globallookpress.com/Markus Mainka

NYP: бездомные терроризируют туристов в аэропорту Нью-Йорка

Терминал AirTrain в аэропорту имени Джона Кеннеди превратился в убежище для десятков бездомных, которые преследуют путешественников и захватывают общественные пространства. Полиция игнорирует происходящее. Об этом сообщает New York Post.

Уставшие от перелетов люди сталкиваются с напористым выпрашиванием денег и невозможностью воспользоваться туалетами. Кабинки заняты ночующими там маргиналами.

Пассажир по имени Майкл рассказал журналистам, что во время его возвращения из Флориды неизвестные мужчины буквально преследовали его и невесту. Он требовал наличные и указывая на банкоматы. Сотрудники правоохранительных органов не предпринимали никаких действий.

Торговцы в терминале подтверждают, что бродяги фактически живут у входов, отпугивая покупателей. Ситуация обострилась на фоне сильных холодов, заставивших людей искать тепло внутри зданий аэровокзала.

Один из бездомных по имени Гриффин пояснил, что городские приюты стали небезопасными. По его словам, там процветает воровство и насилие, поэтому терминал AirTrain кажется им более подходящим местом.

Согласно данным Министерства жилищного строительства и городского развития США, в 2024 году количество бездомных в штате Нью-Йорк превысило 158 тысяч человек, что на 53% больше, чем годом ранее.

Эксперты связывают такой скачок с последствиями пандемии, нехваткой доступного жилья и миграционным кризисом. Сторонники жестких мер винят в происходящем политику нового мэра Зорана Мамдани. Он распорядился прекратить ликвидацию стихийных лагерей и обещал установить дополнительные туалеты для нуждающихся.

