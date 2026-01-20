«Сопли от-кутюр»: психолог дала оценку жалобам Бруклина Бекхэма на родителей

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Как на позицию молодого человека могла повлиять его супруга Никола Пельтц?

Психолог назвала соплями от-кутюр жалобы Бруклина Бекхэма

Фото: www.globallookpress.com/ Ik Aldama

Психолог Миллер: жалобы Бруклина Бекхэма на родителей — «сопли от-кутюр»

Публичные жалобы старшего сына модельера Виктории Бекхэм и ее супруга футболиста Дэвида Бекхэма Бруклина на «трудное» детство — «сопли от кутюр». Об этом психолог и сексолог Александра Миллер рассказала в беседе с Life.ru.

По мнению эксперта, Бруклин ведет себя как обиженный подросток, а его заявления — это «сплошные сопли в сахарной глазури».

«Меня годами контролировали!» — рыдает взрослый мужчина, которого кормили с золотой ложки, одевали в Givenchy и ставили на красные дорожки вместо детского сада», — иронично заметила Миллер.

Она подчеркнула, что родители построили целую медиа-империю на образе идеальной семьи, а Бруклин был ключевым актером в этом шоу.

Эксперт считает, что корень конфликта — в системной дисфункции семьи нарциссического типа, где благополучие отдельных членов приносится в жертву публичному имиджу.

«Это не ссора, а системный сбой, когда один из элементов (Бруклин. — Прим. ред.) отказался выполнять свою функцию, попытавшись стать живым человеком, а не медийной единицей», — пояснила психолог.

В качестве выхода Миллер дала Бруклину прямой совет.

«Если хочешь быть мужчиной — отключи интернет, позвони родителям, скажи все в глаза, а потом живи своей жизнью без оглядки. А это… это просто сплетни в дорогой упаковке», — заявила она.

Она также предположила, что на позицию молодого человека могла повлиять его независимая жена Никола Пельтц, которую Виктория Бекхэм может воспринимать как конкурента.

Ранее Бруклин Бекхэм в соцсетях обвинил родителей в том, что для них главным всегда был бренд, а не искренние отношения.

Ранее 5-tv.ru подробнее рассказал о том, что в семье футболиста Дэвида Бекхэма и модели Виктории Бекхэм продолжает нарастать серьезный конфликт.

