Скандал в семье Бекхэм: старший сын Бруклин вывалил серию обвинений родителям

Бруклин Бекхэм: родители с детства контролировали каждый мой шаг

В семье футболиста Дэвида Бекхэма и модели Виктории Бекхэм продолжает нарастать серьезный конфликт: старший сын знаменитостей Бруклин обвинил родителей в том, что они с детства контролировали каждый его шаг. Об этом он рассказал у себя в соцсети.

Не так давно молодой человек заявил: Дэвид и Виктория должны контактировать с ним исключительно через адвокатов. Теперь Бруклин подробно рассказал о том, что его не устраивает в звездных родителях.

«Я не хочу мириться со своей семьей. Меня никто не контролирует. Я впервые отстаиваю свои права», — написал Бруклин, отметив, что он не зависит от мнения своей жены Николы Пельтц.

По его словам, Дэвид и Виктория многие годы делали показные посты в соцсетях и фото, чтобы показать всему миру идеальную картину, при этом на самом деле все не так.

«Неискренние отношения были частью моей жизни. <…> В моей семье публичное продвижение и поддержка превыше всего. Бренд Бекхэм на первом месте. Семейная „любовь“ определяется тем, сколько вы публикуете в социальных сетях или как быстро бросаете все дела и появляетесь на мероприятии вместе с родителями, даже если это вредит собственной карьере», — написал Бруклин.

Еще молодой человек рассказал, как Дэвид и Виктория якобы пытались «купить» его, чтобы он бросил Николу Пельтц. Когда юноша отказался, то в звездной семье произошел разлад.

На свадьбе, как сообщил Бруклин, мать сорвала его первый танец с женой, который был запланирован за несколько недель до торжества.

«Перед 500 гостями Марк Энтони вызывал меня на сцену, где по плану должен был состояться мой романтический танец с Николой, но вместо этого меня ждала моя мама. Она танцевала очень неподобающе передо мной на глазах у всех. Я никогда в жизни не чувствовал себя так неловко и униженно», — написал Бруклин, добавив, что до конца вечера испытывал тревогу и смущение.

По словам знаменитости, родители всегда контролировали его, а отдалившись от них он почувствовал облегчение.

«Мы с женой не хотим, чтобы наша жизнь определялась имиджем, прессой или манипуляциями. Мы хотим лишь мира, уединения и счастья», — подытожил Бруклин.

