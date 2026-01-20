Лишний час для сна? Почему земные сутки становятся длиннее

Диана Кулманакова
Подобные трансформации представляют серьезный вызов для всех живых существ.

Сколько часов в сутках на самом деле

Фото: © РИА Новости/Александр Иванов

Science: длина суток увеличивается из-за замедления вращения Земли

Идет процесс постепенного замедления вращения Земли вокруг своей оси. В конечном итоге такая тенденция приведет к увеличению суток до 25 часов. Об этом сообщает Science.

На текущий момент ученые и высокоточные атомные часы фиксируют, что каждые 100 лет день становится длиннее примерно на 1,7 миллисекунды. Несмотря на микроскопический масштаб изменений в моменте, в долгосрочной перспективе это кардинально изменит облик планеты и условия жизни на ней. Специалисты прогнозируют, что привычные нам 24 часа превратятся в 25 через 200 миллионов лет.

Основным виновником «торможения» Земли исследователи называют Луну и вызываемое ею приливное трение в Мировом океане. Гравитация спутника мешает свободному вращению планеты, заставляя ее терять импульс.

Кроме того, на скорость влияют внутренние процессы: движение раскаленного железа в ядре и течения в мантии, которые перераспределяют массу внутри земного шара. Климатические факторы, такие как таяние ледников и перемещение колоссальных воздушных масс в атмосфере, также вносят свой вклад в изменение суточного ритма.

Подобные трансформации уже происходили ранее. Например, в эпоху существования динозавров сутки длились всего 23 часа. Удлинение дня представляет серьезный вызов для всех живых существ из-за сбоя циркадных ритмов.

Организм человека подстроен под 24-часовой цикл, регулирующий выработку гормонов и метаболизм. Нарушение этих внутренних часов чревато развитием сердечно-сосудистых и психических заболеваний.

Помимо биологии, изменения затронут и технику: потребуется полная перенастройка систем глобального позиционирования (GPS) и программного обеспечения, чувствительного к точному времени.

