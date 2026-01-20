«Он играет в игру»: политолог об интересе Макрона к связям с КНР ради суверенитета Франции

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 30 0

Прямые контакты с Пекином стали для европейских стран способом демонстрации самостоятельности.

Политолог объяснил интерес Макрона к Китаю

Фото: Reuters/Philippe Magoni

Политолог Асафов: Макрон заинтересован в развитии торгового сотрудничества с Китаем

Президент Франции Эммануэль Макрон заинтересован в развитии торгового сотрудничества с Китаем, поскольку такой курс может способствовать укреплению суверенитета страны на фоне возможной торговой конфронтации между Евросоюзом и США. Об этом заявил 5-tv.ru политолог Александр Асафов.

Ранее в тот же день Макрон, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил о необходимости увеличения объема китайских инвестиций в Европу, в том числе в отдельные сектора экономики. Запись его выступления была опубликована телеканалом BFMTV.

По словам Асафова, прямые контакты с Пекином в текущих условиях становятся для европейских государств способом подчеркнуть собственную самостоятельность, особенно на фоне давления со стороны Вашингтона. Эксперт отметил, что подобная практика используется и другими странами, находящимися в схожей ситуации, в частности Канадой, которая, несмотря на американское влияние, напрямую выстраивает договоренности с Китаем.

Политолог напомнил, что еще в 2015 году Макрон, выступая на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, неоднократно делал акцент на теме суверенитета, употребляя это понятие значительно чаще, чем упоминал саму Францию.

«Для него это тоже важно. И здесь, конечно, он играет в эту игру, когда западный консенсус, по сути, переживает не лучшие времена», — пояснил политолог.

Асафов также указал, что Китай воспринимается рядом европейских лидеров как самостоятельный центр силы, сотрудничество с которым может принести практическую выгоду. При этом, как подчеркнул эксперт, Пекин оценивает партнеров с точки зрения долгосрочной линии поведения, а не ситуативных заявлений. Он отметил, что Макрону могут припомнить его предыдущие визиты в Китай с попытками склонить Пекин к антироссийской позиции.

В то же время аналитик подчеркнул, что Китай объективно заинтересован в европейском рынке и в ослаблении торговых связей между ЕС и США. По его оценке, Пекин выиграет в случае развития пошлинной войны, признаки которой уже проявляются на декларативном уровне.

