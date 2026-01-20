Поздравления, награды и шоу для фанатов: как Волочкова отметила 50-летие

Видео: Волочковой вручили медаль «Сокровище России» на праздновании ее 50-летия

После традиционного отдыха на Мальдивах в компании 27-летнего танцора и певца Марчела Абабия, выступающего под псевдонимом под псевдонимом Marcel, заслуженная артистка России Анастасия Волочкова отпраздновала день рождения в Москве. На свой юбилей балерина собрала друзей и поклонников в Театре на Цветном. Гости поздравили звезду и адресовали ей теплые пожелания, а также посмотрели фрагменты ее шоу «Одержимость». Кадрами с мероприятия делится 5-tv.ru.

Двадцатого января Волочковой исполнилось 50 лет. На сцене ей торжественно вручили цветы и награды представители комитета Госдумы по культуре. Иринджан Куулгазын, заслуженный деятель искусств, певица, поэтесса и представитель комитета передала именинние медаль «Сокровище России» — знак признания личных заслуг и подчеркивание важности работы для общества и страны.

«Вас знают во всех уголках огромной, необъятной России. За выдающиеся заслуги в сфере культуры, культурно-исторического наследия. Достояние РФ!» — сказала Куулгазын.

Депутат Госдумы Иван Мусатов выступил с поздравлением и подчеркнул, что хочет раскрыть Волочкову с новой стороны и вручил еще одну медаль за вклад в развитие благотворительности и меценатства в России.

«Наша Анастасия более 20 лет занимаетс благотворительностью. Заслуженный артист РФ и заслуженный благотворитель РФ. Золотая медаль с подписью генерал-полковника Нелезина, председателя нашей наградной комиссии, бывшего замминистра МВД», — торжественно объявил Мусатов.

Помимо официальной части с букетами, тортом и признанием заслуг, гости мероприятия оценили концертную программу, подготовленную звездой. Обычно Волочкова не продает билеты на концерты и приглашает всех бесплатно, но в этот раз сделала исключение. Это не остановило поклонников — у входа в концертный зал собралась очередь, и места хватило не всем. Балерина исполнила несколько номеров из программы «Одержимость», спела дуэтом с Marcel и пообщалась с публикой.

Не все близкие пришли поздравить Волочкову. Были друзья — певица Анна Калашникова, телеведущий Отар Кушанашвили с женой Ольгой Фроловой, певица и блогер Таня Тузова. А вот актер Никита Джигурда, с которым после годовой вражды балерина воссоединилась на проекте «Звезды под капельницей», не пришел. Как признался сам, жена Марина Анисина устроила ему скандал и заявила — если пойдет, его ждет развод, домой может не возвращаться.

Пропустили юбилей Волочковой и ее родные — дочь Ариадна и мать Тамара Владимировна. Судя по всему, в семье нешуточный конфликт, ведь самые близкие заблокировали балерину и прекратили с ней всякое общение. Конкретных причин артистка не называет, хоть и напоминает на предательство, которое преследует ее всю жизнь… Тем не менее Ариадна все же отправила маме букет.

