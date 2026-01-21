Модная революция на корте: японская теннисистка удивила зрителей необычным костюмом

Эфирная новость 42 0

Дизайнерский наряд с объемными рукавами, в котором спортсменка сыграла матч Australian Open, стал одним из самых обсуждаемых эпизодов турнира.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Wang Shen; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Японская теннисистка удивила зрителей Australian Open необычным костюмом

Модную революцию сегодня совершила японская теннисистка Наоми Осака на матче Australian Open. Четырехкратная победительница турниров «Большого шлема» появилась на корте в дизайнерском наряде, непривычном для этого вида спорта.

Для игры Осака сняла часть своего костюма, но оставила весьма объемные рукава, что должно было помешать во время матча. Однако теннисистка одержала победу и после этого рассказала, что на создание образа ее вдохновила двухлетняя дочь, которой очень понравилась картинка с медузами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как одеваться на работу стильно и недорого. Рабочая одежда не обязана состоять из бежевых юбок-карандашей и безликих костюмов. Даже при ограниченном бюджете можно выглядеть профессионально и при этом «живым».

Необходимо искать элементы, которые отражают характер человека: узоры, необычные цвета, нестандартные силуэты. Например, удлиненные футболки с рукавом ниже локтя, кюлоты или интересные пропорции могут выглядеть уместно даже в офисе со строгим дресс-кодом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.82
0.06 91.20
1.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:05
Трамп заявил, что Макрон не задержится надолго на посту президента Франции
3:43
Кабмин не поддержал идею повысить лимит стоимости подарков для врачей и учителей
3:22
Модная революция на корте: японская теннисистка удивила зрителей необычным костюмом
3:03
Десять дней страха: в Индии жертвами нападений слона стали 22 человека
2:42
В ФССП закрыли исполнительное производство против Ларисы Долиной
2:23
«Просыпайтесь и рычите»: глава МВФ дала странный совет украинцам

Сейчас читают

Восемь человек пострадали при атаке дронов ВСУ в Адыгее
«Устроилась хорошо»: где живет Лариса Долина после передачи квартиры Лурье
Поздравления, награды и шоу для фанатов: как Волочкова отметила 50-летие
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026