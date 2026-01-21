Модная революция на корте: японская теннисистка удивила зрителей необычным костюмом
Дизайнерский наряд с объемными рукавами, в котором спортсменка сыграла матч Australian Open, стал одним из самых обсуждаемых эпизодов турнира.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Wang Shen; 5-tv.ru
Японская теннисистка удивила зрителей Australian Open необычным костюмом
Модную революцию сегодня совершила японская теннисистка Наоми Осака на матче Australian Open. Четырехкратная победительница турниров «Большого шлема» появилась на корте в дизайнерском наряде, непривычном для этого вида спорта.
Для игры Осака сняла часть своего костюма, но оставила весьма объемные рукава, что должно было помешать во время матча. Однако теннисистка одержала победу и после этого рассказала, что на создание образа ее вдохновила двухлетняя дочь, которой очень понравилась картинка с медузами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как одеваться на работу стильно и недорого. Рабочая одежда не обязана состоять из бежевых юбок-карандашей и безликих костюмов. Даже при ограниченном бюджете можно выглядеть профессионально и при этом «живым».
Необходимо искать элементы, которые отражают характер человека: узоры, необычные цвета, нестандартные силуэты. Например, удлиненные футболки с рукавом ниже локтя, кюлоты или интересные пропорции могут выглядеть уместно даже в офисе со строгим дресс-кодом.
