Модная революция на корте: японская теннисистка удивила зрителей необычным костюмом

Японская теннисистка удивила зрителей Australian Open необычным костюмом

Модную революцию сегодня совершила японская теннисистка Наоми Осака на матче Australian Open. Четырехкратная победительница турниров «Большого шлема» появилась на корте в дизайнерском наряде, непривычном для этого вида спорта.

Для игры Осака сняла часть своего костюма, но оставила весьма объемные рукава, что должно было помешать во время матча. Однако теннисистка одержала победу и после этого рассказала, что на создание образа ее вдохновила двухлетняя дочь, которой очень понравилась картинка с медузами.

