Зубы мудрости: стоматолог рассказала о рисках и профилактике

Стоматолог Сафронова: не всегда стоит удалять зубы мудрости профилактически

Зубы мудрости могут вызывать воспаление десны, кариес и образование кист под восьмыми зубами. Об этом Газета.ру сообщила стоматолог-хирург, имплантолог и пародонтолог Виктория Сафронова.

По словам специалиста, третьи моляры — последние зубы, прорезывающиеся у человека.

«Их появление связано с эволюцией, когда наша диета требовала сильных жевательных мышц и дополнительного жевательного аппарата», — объяснила она.

Сафронова отметила, что у 30–40% людей зубы мудрости растут в неправильном положении из-за недостатка места в челюсти. Неправильный рост создает основные риски для здоровья полости рта.

«Неполное прорезывание может вызвать воспаление десны, а труднодоступное положение — кариес, который сложно заметить. Неправильно растущий зуб давит на соседние, провоцируя их смещение или разрушение. Иногда под восьмыми зубами формируются кисты. И все это может годами не давать симптомов. Отсюда и возникает главный вопрос: удалять ли зуб, если он не беспокоит? Многим кажется логичным оставить зубы, если они правильно прорезались, не вызывают боли и не мешают. Однако в практике существует концепция профилактического удаления зубов мудрости», — пояснила врач.

Она добавила, что оптимальный возраст для удаления третьих моляров — 16–25 лет. В этот период корни еще не сформированы полностью, кость более эластична, а процесс заживления проходит быстрее. При этом решение всегда принимается индивидуально с учетом состояния пациента.

Сафронова подчеркнула, что ключ к правильному решению — комплексная диагностика у специалиста. Врач выполняет рентгенологическое обследование, включая панорамный снимок или 3D исследование, чтобы оценить положение зубов, степень прорезывания, наличие воспалительных процессов и кист. На основании полученных данных стоматолог формирует индивидуальный план действий, учитывающий все риски и особенности организма пациента.

