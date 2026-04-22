Успокоит и снимет стресс: чем полезен для здоровья иван-чай

Дарья Бруданова Журналист

Кипрей богат железом, калием, магнием, фосфором и витамином С.

Полезные свойства иван-чая

Врач-физиотерапевт Галина Энгельгардт: иван-чай богат витаминами

Порой самые простые и доступные средства оказываются куда эффективнее дорогостоящих лекарств. Например, к таким относится и иван-чай. О полезных свойствах этого растения aif.ru рассказала врач-физиотерапевт, кандидат медицинских наук Галина Энгельгардт.

Насытит витаминами

По словам доктора, в иван-чае содержится огромное количество полезных веществ. В нем есть железо, калий, магний и фосфор. При этом витамина С в шесть-десять раз больше, чем в цитрусовых.

Кипрей — так еще называют иван-чай — обладает высокой антиоксидантной активностью. Галина Энгельгардт отметила, что в этом растении, кроме всего прочего, содержится вещества, которые укрепляют сосуды и оказывают противовоспалительное действие. Только в иван-чае есть антиоксидант энотеин. Ученые выяснили: он защищает клетки от преждевременного старения. Еще энотеин помогает при аденоме простаты и простатите.

Поможет бороться с вирусами, а также успокоит

Белорусские ученые провели эксперимент и выяснили, что кипрей подавляет многие штаммы бактерий и дрожжевых грибов. Именно поэтому иван-чай рекомендуют пить в период сезонных простуд.

Об успокаивающих средствах отвара из кипрея известно давно. Они обеспечиваются за счет содержания в растении витаминов группы B и магния. Эти вещества действуют на организм человека как природные седативные средства. То есть снимают напряжение, усталость, стресс и помогают наладить режим сна.

Галина Энгельгардт добавила, что иван-чай также помогает при нарушениях пищеварения. Полезны все части кипрея. Но чаще всего люди заваривают только листья иван-чая, так как в них больше всего витаминов, уточнила врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, к чему может привести переизбыток клетчатки в организме.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:28
В Курске 36 жильцов дома эвакуировали после падения дрона ВСУ во дворе
9:13
«Тренды лишь дополняют стиль»: Наталья Соловей о своих взглядах на моду
8:53
«Люблю»: какие качества Алексея Воробьева нравятся Аиде Гарифуллиной
8:41
«Гаджеты из-за океана»: как Филипп Киркоров спасается от приступов аллергии
8:29
В ДНР задержали мошенника, выманившего деньги под видом взятки
8:16
Силы ПВО уничтожили 155 беспилотников над Россией за ночь

Сейчас читают

Частичное обрушение подъезда дома в Сызрани произошло в результате атаки дронов ВСУ
Позиции боевиков ВСУ накрыло «Градом». Лучшее видео из зоны СВО
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026
53 необычных факта о Ленине: Все не знает даже историк

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео