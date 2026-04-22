ФБР начало расследование таинственных исчезновений 11 ученых в США

Теперь еще об одном расследовании, которое сегодня начали агенты ФБР. Речь идет о таинственной гибели или исчезновениях 11 американских ученых, связанных с изучением космоса или ядерными исследованиями. Все они имели доступ к секретной информации, работали в учреждениях с особым режимом. И если рассматривать каждый случай отдельно, вроде ничего странного. Однако между всеми есть связь, и получается целый заговор. Подробнее в материале корреспондента «Известий» Екатерины Хамовой.

В Америке громкий скандал. Все заголовки об одном. За четыре года были убиты или пропали без вести 11 ученых, занимавшихся секретными исследованиями. Все при крайне мистических обстоятельствах.

«Я не могу найти свою жену, весь день от нее нет известий, это на нее не похоже, она так не поступает, и она никогда не оставляет свой телефон дома», — сказал муж пропавшей ученой Мелиссы Касиас Марк Касиас в разговоре с полицейским.

Это запись разговора мужа пропавшей Мелиссы Касиас с полицейским. В прошлом июне утром она ушла на работу. Но вскоре отпросилась у начальника. Очевидцы рассказывают, как видели Мелиссу на улице, внезапно она пропала. Сумочка Мелиссы при этом осталась дома. В ней были ключи и несколько телефонов. Все сброшены до заводских настроек.

34-летняя Эми Эскридж изучала антигравитационные технологии, космос и НЛО. А затем в июне 2022-го полиция сообщила о ее самоубийстве, но политики и журналисты уверены: Эми убили. Знакомым она рассказывала об угрозах в свой адрес.

«Они говорили: «Мы убиваем людей за такое. Ты не слушаешь. Мы еще три года назад сказали, что убьем тебя», — рассказывала Эми Эскридж, президент «Института экзотических наук».

При не менее загадочных обстоятельствах в этом феврале пропал отставной генерал ВВС Уильям Нил Маккасленд. Дома мужчина оставил очки, телефон и умные часы. Но ушел в походных ботинках и с револьвером 38-го калибра.

«68-летний военный хранил секреты, связанные с ядерным оружием и НЛО. И так или иначе был связан и с другими 10 учеными. Вместе с пропавшей Моникой Реза и погибшим Карлом Гриллмайром они занимались разработками в области ракетостроения. Кроме этого, Маккасленд отвечал за финансирование проекта Моники по изобретению нового металла для ракетных двигателей», — сказала корреспондент Екатерина Хамова.

Именно их секретные проекты заставляют американцев предполагать, что все исчезновения и убийства ученых связаны.

«Я убежден — ничего не происходит случайно. Если бы обнародовали то, что довелось увидеть мне, вы бы не могли спокойно спать — ночами лежали бы без сна, думали и переживали об этом», — заявил член Палаты представителей США Тим Бэрчетт.

Распереживались в США настолько, что к вопросу уже подключился президент и пообещал разобраться в череде загадочных инцидентов.

«Надеюсь, это случайности, но мы точно поймем в ближайшую неделю, полторы. Я только что провел встречу по этому событию, там все весьма серьезно, надеюсь, что это совпадения, но одно точно: некоторые из них были очень важными людьми, и мы это изучим», — заявил Дональд Трамп.

За дело взялись ФБР, NASA, Минэнергетики и Минобороны. Но многие американские политики уверены — все это маневр для отвлечения внимания, чтобы американцы следили за громким расследованием, а не критиковали не слишком успешную иранскую кампанию. Неудивительно, ведь рейтинг Трампа сейчас меньше 40 процентов, и большинство считает президента США неуравновешенным. Вот и приходится искать мистическую угрозу и доблестно спасать от нее народ, чтобы хоть как-то спасти рейтинги.

