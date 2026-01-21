«Ждут родителей»: найденное в Босфоре тело принадлежит пловцу Николаю Свечникову

Найденное в Босфоре тело принадлежит пропавшему российскому пловцу Свечникову

Тело, найденное в водах Босфора, с большей вероятностью принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову. Об этом 5-tv.ru сообщил его друг Николай.

«Его опознала родственница в Турции, там совпадение понятно, потому что это его гидрокостюм. <…> Супруга тоже сказала, и адвокат подтвердил: 99%, что это он. Про 100% не говорят, ждут родителей, чтобы они сдали ДНК-тест. <…> Думаю, результаты будут готовы к вечеру», — объяснил мужчина.

Кроме того, как передает РИА Новости, мать Свечникова сообщила, что татуировки на обнаруженном теле полностью совпадают с теми, которые были у ее сына.

Ранее отмечалось, что фотоматериалы для предварительного установления личности семье не направлялись.

Российский пловец Николай Свечников пропал 24 августа 2025 года во время Межконтинентального заплыва через Босфор в Стамбуле. Он вышел на дистанцию вместе с другими участниками, однако до финиша не добрался. По данным организаторов, примерно через 500–600 метров спортсмен исчез из поля зрения.

Из вод Босфора 20 января было извлечено тело неизвестного мужчины в плавательном костюме. Операцию провела морская полиция. Генеральное консульство России в Стамбуле потребовало проведения экспертизы для установления личности погибшего.

Свечникову было 29 лет. По одной из рассматриваемых версий, во время заплыва у спортсмена могла возникнуть судорога, после чего его, предположительно, унесло течением пролива.

Мать пловца 24 сентября заявила, что организаторы соревнований не раскрывают все детали, связанные с исчезновением ее сына. Она обратила внимание на отсутствие видеозаписей с мероприятия, несмотря на то что в день заплыва велась съемка и на месте работали журналисты. С аналогичными обвинениями в адрес организаторов ранее выступала и супруга спортсмена.

Генконсульство РФ в Стамбуле 31 октября сообщило о прекращении активных поисковых мероприятий. При этом расследование в рамках уголовного дела было продолжено, однако существенных доказательств, подтверждающих гибель пловца, на тот момент обнаружено не было.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ