«Устала быть сильной»: Волочкова ответила, свободно ли ее сердце

Анастасия Волочкова призналась, что все еще одинока

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова все еще не нашла «того самого». В этом она призналась На своем 50-летнем юбилее в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Свободно ли мое сердце? Да свободно… — с легкой грустью говорит Анастасия, но тут же уточняет: — Любить-то я могу, могу быть в отношениях, в том числе и в сексуальных. Я свободная женщина».

Тем не менее, у балерины есть строгие принципы относительно будущего избранника.

«Если говорить про человека, которого я могу считать таковым, который может создать союз, настоящее полноценное счастье… Такого человека на данный момент нет. Все впереди», — твердо заявила Анастасия.

Балерина также призналась в том, что устала постоянно все тащить на есбе, решать проблемы самостоятельно.

«В основном вся сила на мне. Я устала быть сильной», — признается она.

Артистка добавила, что верит в скорую встречу с судьбой.

«Верю, что этот год (2026 год. — Прим. ред.) подарит мне встречу с настоящим человеком», — вздыхает балерина.

Это заявление будто отчасти противоречит недавним собитиям в ее жизни. В конце осени 2025 года Волочкова говорила, что состоит в отношениях с молодым 45-летним мужчиной из медийной сферы, а в январе 2026-го посетила Мальдивы в компании танцора Марчела из ее шоу «Одержимость».

