Названа причина смерти народного артиста России Роберта Ляпидевского

Семья актера раскрыла подробности.

Почему умер народный артист России Роберт Ляпидевский

Фото: Прокофьев Вячеслав/ТАСС

Причиной смерти артиста Ляпидевского стала продолжительная болезнь

Причиной смерти народного артиста России Роберта Ляпидевского стала продолжительная болезнь. Об этом ТАСС сообщила семья актера.

«Нужно иметь в виду возраст: 89 лет. Причина смерти — продолжительная болезнь. Она связана с осложнениями, возникшими после заболевания ковидом», — сказал собеседник агентства.

Ляпидевский умер 28 апреля на 90-м году жизни. Как сообщили в Театре кукол Образцова, смерть артиста стала невосполнимой утратой для его родных, актеров, коллег по культурному учреждению и близких.

Актер родился в семье летчика, первого Героя Советского Союза Анатолия Васильевича Ляпидевского — участника экспедиции по спасению ученых и моряков с ледокола «Челюскин».

Будущий артист попал в театр почти случайно. Сперва он два года отучился в Нахимовском училище, затем поступил на факультет журналистики в Институт дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Карьеру актера Ляпидевский начал по совету своего друга, музыканта оркестра Театра Образцова.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.81
-0.72 87.88
-0.40
Одним удача, другим испытания: гороскоп для всех знаков зодиака на май 20...

18:46
«Мой маленький сыночек»: Киркоров хочет улететь на луну со своей собакой
18:42
Попались на грязных делах? Кого задержали вместе с мэром Уфы по делу о коррупции
18:30
Сидят в соцсетях на работе: в каких случаях сотрудников могут уволить
18:18
«Это больной вопрос»: Олесю Иванченко заподозрили в беременности
18:12
Смех продлил жизнь: промах футболиста помог выявить опухоль у болельщика
18:02
Проповедовал любовь к одной, жил с двумя: пастора арестовали за двоеженство

Секрет долголетия: эксперт назвал продукт для жизни до ста лет
Врачи перечислили смертельно опасные привычки: связаны с питанием и физической активностью
Искусство снижать цену: как правильно торговаться при покупке жилья
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео