Названа причина смерти народного артиста России Роберта Ляпидевского

Причиной смерти артиста Ляпидевского стала продолжительная болезнь

Причиной смерти народного артиста России Роберта Ляпидевского стала продолжительная болезнь. Об этом ТАСС сообщила семья актера.

«Нужно иметь в виду возраст: 89 лет. Причина смерти — продолжительная болезнь. Она связана с осложнениями, возникшими после заболевания ковидом», — сказал собеседник агентства.

Ляпидевский умер 28 апреля на 90-м году жизни. Как сообщили в Театре кукол Образцова, смерть артиста стала невосполнимой утратой для его родных, актеров, коллег по культурному учреждению и близких.

Актер родился в семье летчика, первого Героя Советского Союза Анатолия Васильевича Ляпидевского — участника экспедиции по спасению ученых и моряков с ледокола «Челюскин».

Будущий артист попал в театр почти случайно. Сперва он два года отучился в Нахимовском училище, затем поступил на факультет журналистики в Институт дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Карьеру актера Ляпидевский начал по совету своего друга, музыканта оркестра Театра Образцова.

