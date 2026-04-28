Сидят в соцсетях на работе: в каких случаях сотрудников могут уволить

HR-эксперт Чихачев: уволить сотрудника за имитацию работы почти невозможно

Уволить сотрудника только за имитацию работы практически невозможно, если он формально не нарушает трудовую дисциплину. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал управляющий партнер HR-агентства Алексей Чихачев.

По словам эксперта, в Трудовом кодексе нет таких оснований для увольнения, как «имитация деятельности» или «низкая вовлеченность». Если человек находится на месте в рабочее время, не уходит из офиса и соблюдает внутренний распорядок, расторгнуть с ним трудовой договор только из-за низкой активности нельзя.

При этом Чихачев пояснил, что увольнение вероятно только при неоднократном неисполнении обязанностей. К тому же для этого у сотрудника должно быть действующее дисциплинарное взыскание. Также трудовой договор можно расторгнуть за грубое нарушение. совершенное один раз, к примеру, за прогул, появление на работе в состоянии опьянения или разглашение тайны организации.

Однако пребывание в соцсетях или в приложениях сервисов для покупок вместо выполнения обязанностей не является прямым основанием для увольнения. Эксперт добавил, что ключевое значение имеют закрепленные обязанности, KPI (ключевые показатели эффективности. — Прим. ред.) и конкретные сроки выполнения задач.

В каком случае и как сотрудника могут уволить

В случае, если в должностной инструкции обязанности расписаны слишком общо, то доказать невыполнение работы будет нелегко. Для этого работодателю необходимо зафиксировать, какую именно задачу сотрудник не выполнил и за какое время. Как пояснил специалист, в такой ситуации обычно сначала оформляют замечание, затем при повторном нарушении — делают выговор.

Только после нового нарушения при непогашенном взыскании может появиться формальное основание для увольнения. Такой процесс, по оценке Чихачева, занимает не менее двух-четырех месяцев и требует правильно оформленных документов.

Доказать имитацию деятельности на удаленной работе еще сложнее. Сам факт, что сотрудник был онлайн в мессенджере, юридически ничего не подтверждает. Важно то, выполнил ли он поставленную задачу за установленный срок или нет.

Помимо этого, эксперт добавил, что работодателю для фиксации нарушения нужны письменное задание, ограниченное по времени, акт о невыполнении, письменное объяснение сотрудника или акт об отказе его предоставить, а также приказ о взыскании с подписью работника. Данные систем мониторинга, скриншоты и логи CRM (система управления взаимоотношениями с клиентами. — Прим. ред.) могут использоваться только в том случае, если сотрудника заранее письменно предупредили о таком контроле.

Массовая имитация работы в межпраздничные дни является скорее управленческой проблемой, чем юридической. По мнению собеседника, решать ее стоит не увольнениями, а понятными KPI, прозрачным планированием задач и подходом, при котором важен результат, а не формальное присутствие.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.