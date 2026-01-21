«В каком-то смысле это талант»: Аглая Тарасова про смекалку

Аглая Тарасова: смекалка — это признак умного человека

Смекалка — это признак умного человека. Об этой интересной теме актриса Аглая Тарасова порассуждала беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Левша».

«Смекалка — свойство умного человека. В каком-то смысле это талант», — сказала Тарасова, отвечая на вопрос журналистов, является ли смекалка свойством русского человека.

Смекалистые люди, пожалуй, выделяются среди других, так как они могут позволить себе больше, чем остальные, говорит Тарасова. Однако это касается только саморазвития и самовыражения, но не общественных норм.

Ранее 5-tv.ru писал, что Аглая Тарасова впервые вышла в свет после суда. Актриса посетила премьеру фильма «Левша». После возвращения из Тель-Авива 28 августа Аглая Тарасова столкнулась с проблемами на таможне. Во время проверки багажа у нее был обнаружен вейп, содержащий масло каннабиса. По итогам инцидента в отношении нее возбудили уголовное дело по статье 229.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за контрабанду наркотических средств.

