«В каком-то смысле это талант»: Аглая Тарасова про смекалку

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 25 0

Актриса порассуждала о том, что может себе позволить умный человек.

Фото, видео: © РИА Новости/ Кирилл Зыков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Аглая Тарасова: смекалка — это признак умного человека

Смекалка — это признак умного человека. Об этой интересной теме актриса Аглая Тарасова порассуждала беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Левша».

«Смекалка — свойство умного человека. В каком-то смысле это талант», — сказала Тарасова, отвечая на вопрос журналистов, является ли смекалка свойством русского человека.

Смекалистые люди, пожалуй, выделяются среди других, так как они могут позволить себе больше, чем остальные, говорит Тарасова. Однако это касается только саморазвития и самовыражения, но не общественных норм.

Ранее 5-tv.ru писал, что Аглая Тарасова впервые вышла в свет после суда. Актриса посетила премьеру фильма «Левша». После возвращения из Тель-Авива 28 августа Аглая Тарасова столкнулась с проблемами на таможне. Во время проверки багажа у нее был обнаружен вейп, содержащий масло каннабиса. По итогам инцидента в отношении нее возбудили уголовное дело по статье 229.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за контрабанду наркотических средств.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.82
0.06 91.20
1.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:49
Правительству поручили обеспечить доступ к льготным лекарствам во всех регионах
19:34
«В каком-то смысле это талант»: Аглая Тарасова про смекалку
19:17
Дама с ковшом: в Москве женщина угнала снегоуборочную машину
18:59
Трамп: РФ и Украина близки к урегулированию конфликта на Украине
18:40
Путин собрал правительство России на первое в 2026 году совещание
18:24
Скандальный тур: директор по маркетингу Rendez-Vous рассказала о поездке в Куршевель на джете

Сейчас читают

Трамп и «глобальный Лондон» схватились в Давосе, а взорвется в Иране — эксперт
Как справиться с проблемными родственниками: поиск правильного пути
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Умер снявший сериалы «СеняФедя» и «Семейка» оператор Александр Чаплинский

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026