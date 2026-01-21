«Россети» вложат 12,6 млрд рублей в электросети Новгородской области

Губернатор Новгородской области Александр Дронов и глава группы «Россети» Андрей Рюмин на встрече в Москве обсудили работу сетевой инфраструктуры в зимний период и проекты, нацеленные на развитие региона.

По словам Рюмина, «Россети» направят в текущем году на инвестиции в Новгородской области более 12,6 млрд рублей. Будет введено около 300 км ЛЭП и 133 МВА новой трансформаторной мощности.

Стороны обсудили ликвидацию последствий циклонов конца декабря – начала января. Новгородские энергетики в круглосуточном режиме ликвидировали последствия непогоды. На помощь пришли коллеги из соседних областей – в общей сложности «Россети» задействовали 97 бригад.

«Хочу еще раз поблагодарить энергетиков, в том числе из других регионов, за помощь, которую они оказали Новгородской области. Ситуация непростая, но специалисты работали профессионально и самоотверженно», – отметил Дронов.

Он сообщил, что износ сетей электроснабжения в регионе – более 80%. Для исправления ситуации, по поручению президента России, разработана Программа повышения надежности функционирования электросетевого комплекса Новгородской области в 2024-2027 годах. Планируется реконструкция более 60 энергообъектов, монтаж свыше 750 км самонесущего изолированного провода на воздушных линиях электропередачи, устойчивого к образованию наледи.

Рюмин в свою очередь подчеркнул, что ситуация в Новгородской области остается на особом контроле. «На надежность электроснабжения потребителей здесь влияет не только погода, но и накопленный за предыдущие годы износ сетей. Преодолеть этот вызов – наша ключевая задача. Но также важно продолжить проекты, которые создают условия для развития региона», – сказал глава «Россетей». Он отметил, что компания готовится к открытию новой магистральной подстанции 330 кВ и начинает строительство энергообъектов для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

