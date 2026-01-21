Президент Палестины Аббас прибыл в Москву с двухдневным визитом

Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Москва с официальным двухдневным визитом. Об этом 21 января сообщило палестинское агентство WAFA.

Согласно опубликованной информации, вечером в среду палестинский лидер прилетел в российскую столицу для проведения переговоров на высшем уровне. На 22 января запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Ожидается, что ключевыми темами переговоров станут ситуация на Ближнем Востоке, включая меры по недопущению перемещения палестинского населения и прекращение расширения израильских поселений. Кроме того, стороны намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений и укрепления традиционно дружественных связей между Россией и Палестиной.

В Кремле ранее подтвердили, что в ходе переговоров особое внимание будет уделено положению дел на Ближнем Востоке и гуманитарной обстановке в секторе Газа.

Накануне, 20 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопрос создания палестинского государства сохраняет актуальность на фоне инициативы президента США Дональда Трампа по формированию так называемого «Совета мира». Глава МИД подчеркнул, что Москва исходит из необходимости реализации решений ООН, предусматривающих создание независимого палестинского государства как основы для устойчивого урегулирования ближневосточного конфликта.

