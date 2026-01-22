В Хабаровском крае бездомный зарезал знакомого, пустившего его переночевать

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 19 0

Визит давнего приятеля завершился кровавой расправой.

Бездомный зарезал пустившего его переночевать знакомого

Фото: Telegram/Хабаровский следком/su_skr27

В Хабаровском крае бездомный зарезал пустившего его переночевать знакомого

В Хабаровском крае бездомный мужчина из Пермского края совершил убийство знакомого, который предоставил ему временный приют в своем доме. Об этом сообщает СК России по региону.

По данным следственных органов, 38-летний подозреваемый прибыл в поселок Эльбан и обратился к приятелю с просьбой разрешить ему помыться и остаться на ночлег. Хозяин жилища проявил сострадание и пустил гостя, однако мирная встреча быстро переросла в кровавую драму. Во время совместного распития спиртных напитков между мужчинами вспыхнула ссора, причины которой сейчас устанавливаются. В ходе конфликта гость схватил кухонный нож и нанес владельцу квартиры два удара в область головы.

От полученных ранений пострадавший скончался на месте происшествия еще до приезда медиков. Осознав содеянное, злоумышленник не стал скрываться в лесах, а отправился к соседям погибшего. Он рассказал им о случившемся, после чего те незамедлительно вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Прибывшие на место полицейские задержали уроженца Пермского края. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту убийства. В настоящий момент подозреваемый заключен под стражу, а следователи продолжают проводить необходимые экспертизы и допросы для выяснения всех обстоятельств и деталей этой трагедии.

