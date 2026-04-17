Сбежавший из части военный после задержания зарезал конвоира

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 136 0

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Сбежавший из части военный после задержания зарезал конвоира

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сбежавший из части рядовой после задержания зарезал конвоира в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным ведомства, военнослужащий сбежал из воинской части 15 апреля. Около шести часов вечера его задержали в Петрозаводске и конвоировали в Петербург.

«Он отвлек внимание конвоиров, после чего нанес одному из них — военнослужащему по контракту этой же воинской части — серию ударов ножом», — сообщили в СК.

От полученных травм конвоир скончался. Попытку побега рядового пресекли в кратчайшие сроки. Его задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту убийства военнослужащего во время исполнения его служебной деятельности.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в подмосковных Люберцах мужчина напал с ножом на семейную пару из-за квартирного вопроса.

Трагедия произошла 16 апреля в многоэтажном доме на проспекте Победы. Нападавший приобрел квартиру в ипотеку под залог этого же жилья, но из-за невозможности расплатиться за нее банк решил продать недвижимость семейной паре.

Во время визита мужчина пригласил владельцев на кухню, где во время спора ударил женщину ножом в грудь, а мужчину — в спину и живот.

Новолуние в Овне 17 апреля 2026: кому из знаков зодиака стоит быть осторо...

23:41
«Образец для новых поколений»: умер актер и кинорежиссер Вячеслав Никифоров
23:23
Расстрел в лифте: в Петербурге удалось пролить свет на преступление 1990-х годов
23:10
Прощай, тепло: в Москве ожидается резкое похолодание
22:56
Бизнес в Эстонии оказался под угрозой: кризис ударил по крупным проектам
22:22
Пятеро детей едва не задохнулись из-за сценического дыма на концерте в Москве
22:05
Абсурдный скандал: уроженца Саратова лишили поста мэра в колумбийском городе

Минутный тест: врач раскрыл быстрый способ самопроверки на артрит
Лишний вес до 30 лет повышает вероятность преждевременной смерти
Закрыть ипотеку за сутки: законно ли собирать деньги у подписчиков в соцсети
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Новолуние в Овне 17 апреля 2026: гороскоп для знаков зодиака
Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео