Женщину обвинили в убийстве младенца спустя 12 лет

СК: жительница Волгоградской области обвиняется в убийстве младенца в 2014 году

В Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, которой вменяют убийство новорожденного. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета Российской Федерации.

Трагедия произошла еще в марте 2014 года. Тогда на мусорном полигоне в Тотемском районе обнаружили тело младенца, упакованное в полиэтиленовый пакет.

Следователи проверили населенные пункты, откуда вывозились отходы, а также женщин, обращавшихся за медицинской помощью в тот период, однако выйти на причастных не удалось — дело пришлось приостановить.

Сдвиг в расследовании произошел лишь в 2026 году. Специалисты установили совпадение генотипа ребенка с ДНК мужчины из Великого Устюга. Он рассказал, что в то время жил в Тотемском районе и состоял в отношениях с местной жительницей, при этом не знал о ее беременности.

После этого правоохранители установили личность женщины — ею оказалось 36-летняя местная жительница. В ходе следствия она признала свою вину. По версии ведомства, фигурантка не обращалась к медикам во время беременности, а после родов в квартире лишила ребенка жизни. Затем, пытаясь скрыть произошедшее, она поместила тело в пакет и выбросила в контейнер для мусора.

Уголовное дело, возбужденное по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка, направлено в суд для рассмотрения по существу.

