Раньше выходных: что изменится в графике выплат пенсий в 2026 году

Пенсия в феврале 2026 года придет раньше выходных

В России продолжают выплачивать страховые, социальные и государственные пенсии гражданам, достигшим пенсионного возраста или утратившим трудоспособность. В феврале 2026 года график выплат будет отличаться от стандартного из-за особенностей календаря и региональных правил доставки.

Как следует из информации, опубликованной на сайтах региональных отделений Социального фонда России, зачисление пенсий через банки в феврале будет происходить в разные дни в зависимости от субъекта страны. В одних регионах выплаты начнутся уже в первой декаде месяца, в других — растянутся почти до его конца. Универсальной даты для всей страны не существует, поскольку графики формируются с учетом местных соглашений с банками и почтовыми службами.

Если установленный день выплаты приходится на выходной или праздничный день, деньги перечисляют заранее — в последний рабочий день перед ним. В феврале 2026 года это особенно актуально, так как несколько дат совпадают с субботами, воскресеньями и праздничным днем. В таких случаях пенсионеры получат средства раньше обычного срока, чтобы не ждать окончания длинных выходных.

Для тех, кто получает пенсию через Почту России, действует отдельный порядок. Доставка и выдача в отделениях, как правило, начинается в первых числах месяца и продолжается до 20-х чисел. Конкретный день зависит от графика работы почты по месту жительства и закрепляется индивидуально. Если пенсионер не забирает выплату в течение шести месяцев, перечисление приостанавливают до подачи нового заявления.

Точную дату поступления средств можно уточнить в региональном отделении Социального фонда России или по телефону горячей линии. Кроме того, часть регионов публикует актуальные графики на своих официальных сайтах.

Способ получения пенсии при необходимости можно изменить. Это делается через портал Госуслуги, в многофункциональном центре или при личном обращении в Социальный фонд. Подать заявление вправе и представитель пенсионера — при наличии доверенности. Обычно такие обращения рассматриваются в течение нескольких рабочих дней.

Что касается повышения выплат, то в феврале 2026 года дополнительной индексации страховых пенсий не предусмотрено. Они уже были увеличены с 1 января. Страховые пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца выросли на 7,6%. Одновременно повысилась стоимость пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты, благодаря чему средняя страховая пенсия по старости достигла 27 тысяч рублей, что почти на две тысячи рублей больше прошлогоднего уровня.

Следующее повышение запланировано на весну: с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии и выплаты по государственному пенсионному обеспечению. Осенью, с 1 октября, ожидается перерасчет военных пенсий после увеличения денежного довольствия.

Также напомним, что из-за переходных положений пенсионной реформы в 2025 году выход на пенсию по старости был приостановлен. В 2026 году право оформить страховую пенсию получат женщины, достигшие 59 лет, и мужчины в возрасте 64 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.