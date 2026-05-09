От жары до метелей: какой будет погода в России на майские праздники

Синоптик рассказал, где ожидаются самые комфортные температуры.
Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага
Юг европейской части России станет самым теплым регионом страны в майские праздники. Как сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, в Волгограде и Астрахани температура воздуха поднимется до плюс 30 градусов.
По словам синоптика, в Краснодаре в праздничные дни ожидается от плюс 23 до плюс 28 градусов, а на Черноморском побережье будет немного прохладнее — около плюс 20 градусов.
В центральной части европейской России погода окажется менее комфортной. Шувалов пояснил, что над территорией будут находиться сразу два антициклона — северный и южный, а между ними сформируется зона низкого давления, которая пройдет примерно по линии Великие Луки — Москва — Владимир.
Именно в этой полосе прогнозируются наиболее интенсивные осадки. В Москве и соседних регионах температура составит около 8–12 градусов тепла, местами ожидаются умеренные дожди.
При этом в Санкт-Петербурге и Архангельске, где осадков будет меньше и появится солнце, воздух прогреется до плюс 12–15 градусов.
На Урале 9 мая ожидается теплая погода — в Екатеринбурге, Челябинске и Златоусте температура поднимется до плюс 20 градусов. Однако уже к 10 мая синоптики прогнозируют похолодание до 10–12 градусов и дожди.
Теплая погода сохранится в Сибири. В Новосибирске и Красноярске 9 и 10 мая ожидается до плюс 25 градусов, однако 11 мая в регион придет резкое похолодание с сильным ветром и снижением температуры до 7–9 градусов тепла.
В Иркутске, Забайкалье и Бурятии, напротив, температура продолжит расти и к концу выходных достигнет плюс 25 градусов.
Самая сложная погодная ситуация ожидается на Дальнем Востоке. На юге Сахалина, Курилах и Камчатке прогнозируются дожди с мокрым снегом и температура от 0 до плюс 5 градусов.
Наиболее холодно будет в районах Таймыра, Норильска и Хатанги, где синоптики ожидают снег, метели и морозы до минус 10 градусов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
- 8 мая
- Синоптик рассказала, когда в Москве начнется купальный сезон
- 8 мая
- Тепло уходит: какой будет погода в Москве 8 мая
- 6 мая
- Лучше остаться дома: синоптики рассказали о погоде в Москве на вечер 6 мая
- 6 мая
- Теплый дождь перед бурей: какая погода будет 7 мая в Москве
- 5 мая
- Пора доставать зонтики: какая погода будет 5 мая в Москве
- 4 мая
- «Желтый» уровень опасности: во вторник в Москве ожидается гроза и сильный ветер
- 4 мая
- Понедельник с характером: какая погода будет в Москве 4 мая
- 4 мая
- Куртки не убирать: какая погода ждет москвичей на 9 Мая
- 3 мая
- Рано радоваться не стоит: синоптик рассказал о погоде на неделе перед 9 Мая
- 3 мая
- Курс на лето: какая погода ждет москвичей 3 мая
Читайте также
87%
Нашли ошибку?