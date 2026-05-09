Трамп заявил о готовности отправить американских переговорщиков в Москву

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 14 0

Накануне лидер США заявил, что стороны конфликта становятся все ближе к его завершению.

Отправят ли США переговорщиков по Украине в Москву

Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Aaron Schwartz - Pool via CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Украинский кризис

Президент США Дональд Трамп сообщил, что если сочтет это необходимым и это поможет благополучно завершить процесс урегулирования украинского кризиса, он направит своих переговорщиков в Москву. Заявление политика прозвучало в ответ на соответствующий вопрос журналиста ТАСС, заданный на Южной лужайке Белого дома.

«Я бы сделал это. Если бы я считал, что это поможет, я бы это сделал», — сказал Трамп.

Прежде помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Россия согласилась на инициативу американского лидера объявить перемирие с 9 по 11 мая, а также провести обмен пленными с Украиной по формуле «тысяча на тысячу». В процессе обсуждения идеи Трампа представители Штатов находились на связи с Киевом.

Днем ранее глава Белого дома высказал мнение, что перемирие может стать первым шагом к завершению вооруженного конфликта. Кроме того, он предположил, что режим прекращения огня может продлиться «дольше, чем три дня». В свою очередь в Кремле указали на важность момента для инициативы о перемирии и обмене военнопленными — приближение 81-й годовщины Победы над нацизмом.

Москва неоднократно подчеркивала, что никогда не отказывалась от мирного урегулирования украинского конфликта. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что необходимо действовать согласно логике устранения причин столкновения, после чего после вероятного перемирия стороны придут к полноценному мирному соглашению.

Ранее 5-tv.ru Путин и Трамп обсудили совместную борьбу России и США с нацизмом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Украинский кризис
7 мая
Больницы на грани: из-за кризиса на Украине выросло число опасных супербактерий
3 апр
Штурм от первого лица: две минуты огня — и противник выбрасывает белый флаг
29 мар
Над Киевом сгущаются тучи: как конфликт на Ближнем Востоке влияет на Украину
27 мар
Дональд Трамп назвал украинский кризис «не своим конфликтом»
21 мар
Минус 20 миллионов: на Западе заговорили о демографической катастрофе на Украине
14 мар
Украина может остаться без пенсий и пособий
13 мар
«Рассыплется как механизм»: политолог объяснил, почему война в Иране добьет Киев
12 мар
Песков: киевский режим продолжает мешать мирному урегулированию на Украине
8 мар
«Пожинают то, что посеяли»: Путин об украинском кризисе и его причинах
26 февр
«Ставить точку»: Песков назвал главное условие для встречи лидеров РФ и Украины
+9° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:38
Трамп выразил надежду на продление перемирия между Россией и Украиной
2:18
Трамп заявил о готовности отправить американских переговорщиков в Москву
1:58
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем Победы
1:39
Песков назвал обеспечение безопасности на 9 Мая абсолютным приоритетом
1:18
Песков назвал количество запланированных у Путина встреч на 9 Мая
0:59
«Самый главный праздник нашего народа»: певец Джанго о Дне Победы

Сейчас читают

Рейды ГИБДД: пьяных водителей будут ловить по всей стране
Хантавирус распространяется по всему миру: миру грозит новая эпидемия?
Синоптик рассказала, когда в Москве начнется купальный сезон
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео