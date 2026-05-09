Трамп заявил о готовности отправить американских переговорщиков в Москву

Президент США Дональд Трамп сообщил, что если сочтет это необходимым и это поможет благополучно завершить процесс урегулирования украинского кризиса, он направит своих переговорщиков в Москву. Заявление политика прозвучало в ответ на соответствующий вопрос журналиста ТАСС, заданный на Южной лужайке Белого дома.

«Я бы сделал это. Если бы я считал, что это поможет, я бы это сделал», — сказал Трамп.

Прежде помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Россия согласилась на инициативу американского лидера объявить перемирие с 9 по 11 мая, а также провести обмен пленными с Украиной по формуле «тысяча на тысячу». В процессе обсуждения идеи Трампа представители Штатов находились на связи с Киевом.

Днем ранее глава Белого дома высказал мнение, что перемирие может стать первым шагом к завершению вооруженного конфликта. Кроме того, он предположил, что режим прекращения огня может продлиться «дольше, чем три дня». В свою очередь в Кремле указали на важность момента для инициативы о перемирии и обмене военнопленными — приближение 81-й годовщины Победы над нацизмом.

Москва неоднократно подчеркивала, что никогда не отказывалась от мирного урегулирования украинского конфликта. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что необходимо действовать согласно логике устранения причин столкновения, после чего после вероятного перемирия стороны придут к полноценному мирному соглашению.

