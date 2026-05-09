Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем Победы

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня Победы. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

В своем обращении Ким Чен Ын выразил уверенность в дальнейшем развитии и укреплении России, а также пожелал российскому президенту здоровья и успехов в государственной деятельности.

«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину», — приводит сообщение издания РИА Новости.

Кроме того, глава КНДР отметил важность защиты суверенитета и национальных интересов России. В поздравлении также подчеркивается стремление Пхеньяна к дальнейшему укреплению отношений между двумя странами.

