Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем Победы

Лидер КНДР выразил уверенность в дальнейшем продолжении победоносной истории России.
Фото: www.globallookpress.com/Kremlin Pool
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня Победы. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
В своем обращении Ким Чен Ын выразил уверенность в дальнейшем развитии и укреплении России, а также пожелал российскому президенту здоровья и успехов в государственной деятельности.
«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину», — приводит сообщение издания РИА Новости.
Кроме того, глава КНДР отметил важность защиты суверенитета и национальных интересов России. В поздравлении также подчеркивается стремление Пхеньяна к дальнейшему укреплению отношений между двумя странами.
Ранее, писал 5-tv.ru, Россия и КНДР договорились о долгосрочном военном партнерстве.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
- 9 мая
- Песков назвал обеспечение безопасности на 9 Мая абсолютным приоритетом
- 9 мая
- Песков назвал количество запланированных у Путина встреч на 9 Мая
- 9 мая
- «Самый главный праздник нашего народа»: певец Джанго о Дне Победы
- 9 мая
- Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем Победы
- 9 мая
- Путин встретился с прибывшим в Москву президентом Узбекистана Мирзиёевым
- 9 мая
- Путин поблагодарил Токаева за приезд в Москву к Дню Победы
- 8 мая
- Путин назвал День Победы главным праздником для народов России и Белоруссии
- 8 мая
- Путин провел совещание с членами Совбеза РФ
- 8 мая
- Путин обсудил с Трампом совместную борьбу России и США с нацизмом
- 8 мая
- «С трепетом и уважением»: актер Бутенко о семейной памяти и песнях ко Дню Победы
Читайте также
87%
Нашли ошибку?