Результаты ДНК-экспертизы: найденное в Босфоре тело принадлежит пловцу Свечникову

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 69 0

Компетентным органам Турции еще только предстоит установить обстоятельства смерти россиянина.

Смерть пловца Николая Свечникова

Фото: Instagram*/beswim__

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Генконсульство РФ в Стамбуле: тело из Босфора принадлежит пловцу Свечникову

Найденное в Босфоре тело принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову. Об этом сообщило Генконсульство РФ в Стамбуле по результатам ДНК-экспертизы.

Диппредставительство добавило, что компетентные органы Турции установят обстоятельства смерти россиянина.

Тело было обнаружено в Босфоре вчера. Сразу появились версии, что оно может принадлежать российскому спортсмену, пропавшему 5 месяцев назад во время межконтинентального заплыва через Босфор в Стамбуле. Он вышел на дистанцию вместе с тремя тысячами других участников, но не финишировал. Предположительно, он сошел с пути примерно через 500–600 метров от старта.Теории его исчезновения было множество — вплоть до попытки побега.

Мать Свечникова опознала тело сына по татуировкам.

Спортсмену было 29 лет. У него остались жена и маленький ребенок. По одной из версий, во время заплыва у Свечникова могла возникнуть судорога, а потом его унесло течением. Его мать и супруга утверждают, что организаторы состязания скрывают некоторые детали происшествия.

Ранее 5-tv.ru писал, что массовый заплыв в турецком проливе Босфор был организован неправильно — такое мнение высказала его мать Галина в интервью 5-tv.ru. Как отметила женщина, соревнования изначально были очень опасной авантюрой. А люди, которые проводили заплыв, очевидно, не смогли уследить за всеми. И даже не заметили исчезнувшего Свечникова сразу — это произошло только через несколько часов после финиша.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.52
-0.30 90.72
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:14
Как к колонии: Путин указал на отношение Дании к Гренландии
11:10
Захоронения с более чем 500 телами нашли в Курской области после вторжения ВСУ
11:09
Легендарный пианист Игорь Бриль экстренно госпитализирован в Москве
11:02
«Через 10 дней подаем в суд»: адвокат Лурье готовит новый иск против Долиной
10:53
Возраст под контролем: водители старше 65 лет могут остаться без прав с 2026 года
10:47
Напавший на сотрудницу школы в Нижнекамске семиклассник был задержан

Сейчас читают

Напавший на сотрудницу школы в Нижнекамске семиклассник был задержан
В Нью-Йорке задержали мужчину за попытку проникновения в Генконсульство РФ
Любовь, секс и спортзал: Сергей Бурунов раскрыл свой секрет похудения
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026