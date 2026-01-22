Подросток ворвался в школу с ножом в Нижнекамске и ранил охранника
Он также взрывал на этажах петарды.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
Подросток ворвался в школу с ножом в Нижнекамске и ранил охранника, сообщил источник 5-tv.ru.
По его информации источника, парень также начал взрывать петарды на этажах школы.
Подросток уже был задержан.
Инцидент, по предварительной информации, произошел в лицее № 37 города Нижнекамск. Местные жители публикуют в социальных сетях кадры, на которых видно, что людей вывели из здания, территорию оцепили.
Также известно, что на охране сидела женщина — именно ее ударил ножом нападавший.
