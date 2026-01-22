«Жертв нет»: очевидцы нападения на школу в Нижнекамске рассказали о случившемся

На месте происшествия работают «скорые» и пожарные.

Очевидцы рассказали, что погибших в нападении на школу в Нижнекамске нет

Погибших в результате нападения на школу в Нижнекамске нет. Об этом 5-tv.ru предварительно сообщили очевидицы.

«Какой-то вооруженный человек в школе<…> Жертв нет, насколько известно», — рассказали женщины, находившиеся на месте происшествия.

Ранее 5-tv.ru писал, что 13-летний подросток, напавший на школу в Нижнекамске был задержан. Он был вооружен ножом и ранил охранницу, а также взрывал принесенные петарды.

СМИ сообщали, что у семиклассника нашли при себе упомянутый нож, маску и тактические перчатки. У школьника произошел конфликт с охранницей. Раненой уже оказали необходимую медицинскую помощь. В учебном заведении провели эвакуацию.

На кадрах с места событий видна карета Скорой помощи и машина пожарной службы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 30 и ч. 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), а также ч. 1 статьи 293 УК РФ (халатность), в школу прибыл прокурор Нижнекамска Ильнур Гаянов. Обстоятельства произошедшего и мотивы несовершеннолетнего агрессора устанавливаются.

