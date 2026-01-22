Напавший на сотрудницу школы в Нижнекамске семиклассник был задержан

Охранник получила ножевые ранения.

Нападение на школу в Нижнекамске — что известно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Источник 5-tv.ru сообщил, что напавший на сотрудницу школы в Нижнекамске семиклассник был задержан.

По данным ТАСС, у 13-летнего подростка были изъяты нож, маска и тактические перчатки.

предположительно, ученик, напавший на сотрудницу школы в Нижнекамске. Фото: 5-tv.ru

О нападении школьника на сотрудницу учебного заведения стало известно в 08:56 утра по Москве. Известно, что ученик нанес женщине резаные раны, а также подросток взрывал принесенные петарды.

Как сообщает источник, женщина работает в школе охранником, и у них с учеником произошел конфликт. Сотруднице уже оказана необходимая медицинская помощь.

Во время нападения всех детей эвакуировали. Сотрудники полиции и других экстренных служб незамедлительно прибыли на место происшествия. Все обстоятельства произошедшего и мотивы действий нападавшего еще устанавливаются. В школу приехал прокурор Нижнекамска Ильнур Гаянов.

Возбуждено уголовное дело по факту нападения подростка на работницу школы по части 3 статье 30 части 1 статье 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 статье 293 УК РФ (халатность).

 

Напавший на сотрудницу школы в Нижнекамске семиклассник был задержан

