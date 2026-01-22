В Таиланде немецкий турист украл наличные и тапочки из спа-салона

На острове Пхукет полиция задержала гражданина Германии, который совершил кражу наличности и тапочек в местном спа-центре. Однако позже он решил вернуть похищенное. Об этом сообщает издание Bangkok Post.

В среду вечером, 21 января, молодой человек пришел в салон не для процедур. Он решил покаяться в содеянном накануне преступлении. Мужчина принес с собой украденные две тысячи бат (пять тысяч рублей) и две пары тапочек. Он надеялся на прощение со стороны администрации заведения.

Однако персонал спа-салона проявил принципиальность. Сотрудники отказались принимать деньги и обувь обратно. Они немедленно вызвали правоохранительные органы для разбирательства.

Задержанным оказался 25-летний гражданин Германии. В ходе общения с офицерами полиции молодой человек не смог сдержать эмоций и расплакался. Он попытался оправдать свой поступок секундным порывом. Мужчина объяснил, что совершил кражу вместе со своими друзьями ради забавы или проверки собственной смелости.

Согласно материалам следствия, кража произошла во вторник, когда администратор салона ненадолго отлучился со своего рабочего места. Девушка оставила кассовый ящик без присмотра.

Иностранец воспользовался моментом и забрал купюры. Он не учел, что все его действия были зафиксированы системой видеонаблюдения. Записи с камер стали неопровержимым доказательством, которые сотрудники салона передали полиции еще до того, как горе-вор решил вернуться.

