Приложение «VK Видео» преодолело отметку в 100 млн установок

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 43 0

Запуск сервиса состоялся в сентябре 2023 года.

Сколько раз установили приложение ВК Видео

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Приложение «VK Видео» установили 100 миллионов раз

Пользователи установили приложение «VK Видео» на мобильные устройства и Smart TV 100 миллионов раз с момента официального запуска в сентябре 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба «ВКонтакте».

Известно также, что в декабре 2025 года ежемесячная аудитория интернет-платформы достигла 81,5 миллиона пользователей. В первую неделю января 2026 года среднесуточная аудитория «VK Видео» превысила 42 миллиона человек (без учета просмотров на Smart TV и встраиваемых плееров, по данным Mediascope).

Кроме того, существенный рост показал и объем потребления контента. В конце 2025 года общее время просмотра в «VK Видео» увеличилось в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2024-м. На платформе Smart TV зафиксировано наибольшее вовлечение аудитории. Во время новогодних праздников среднее время просмотра на одного пользователя составило 241 минуту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сервис VK Видео подвел итоги 2025 года. Платформа, исходя из данных Mediascope, является лидером в России по ежедневной и ежемесячной аудитории. Ежедневные заходы пользователей превысили 40 миллионов в первой неделе декабря. Тогда как ежемесячная аудитория составила 77 миллионов пользователей в ноябре.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
77.52
-0.30 90.72
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:21
Домашнее рабство: мать десятерых детей 25 лет держала женщину в плену
17:06
Ковальчук: судостроение и флот не должны отставать от технологических инноваций
16:58
«Они убивали моего ребенка»: беременную сотрудницу дома престарелых избили битой
16:46
Дорогой ужин: жительница Балаково перевела «Киркорову» почти 100 тысяч рублей
16:37
Около 25 км дорог построят для обслуживания «Большого Сити» — Сергей Собянин
16:26
ЛДПР предложила ввести амнистию на ранее ввезенное оборудование для майнинга

Сейчас читают

«Лиза 20.01.26»: загадочная надпись на снаряжении школьника из Нижнекамска
«Кто-то Кулибин, а кто-то Левша»: Ян Цапник о русских умельцах
«Это проявление силы»: Сергей Бурунов поддержал мужчин, умеющих плакать
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026