Евросоюз и Украина объявили о создании дронового альянса

Эфирная новость 37 0

На проект потратят шесть миллиардов евро — из кредитной линии G7.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Xinhua/Ye Pingfan; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ЕС и Украина создают дроновый альянс — прием заявок на вступление открыт. Проект объединит заказчиков, разработчиков и производителей военных беспилотников и средств противодействия.

На эти цели потратят шесть миллиардов евро. Средства выделяют из кредитной линии Большой Семерки (G7). Погашать заем предполагают за счет доходов от замороженных российских активов.

Планы у альянса далекоидущие. Сейчас разрабатывают сценарий до 2030 года.

Ранее политолог Игорь Левитас развеял эйфорию Киева после одобрения Евросоюзом многомиллиардного займа. По словам эксперта, распространенное мнение о прямом переводе казначейских денег в украинские банки является глубоким заблуждением.

Львиная доля одобренной суммы — 60 миллиардов евро — вообще не пересечет границы Евросоюза. Эти средства предназначены для оплаты заказов на поставку техники и боеприпасов исключительно у оборонных предприятий стран-членов ЕС. Оставшиеся 30 миллиардов пойдут на латание бюджетных дыр на социальные выплаты, но и тут не все прозрачно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
75.34
-0.10 88.35
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:40
Готовятся к новой войне? Армия США возобновила боевую подготовку в джунглях
10:37
Настоящий обман: фанаты Вани Дмитриенко недовольны его концертами
10:35
«Все продиктовано временем»: Стас Пьеха объяснил отсутствие эмпатии у молодежи
10:33
Более века мужества: ветерану ВОВ Екатерине Тутуровой вручили награду в Петербурге
10:31
Число пострадавших после атаки беспилотников в Чебоксарах выросло до 37 человек
10:27
Разрушенной статуе Христа в Ливане посвятили художественную работу в центре Тегерана

Сейчас читают

Право на выплату: россияне без стажа могут рассчитывать на социальную пенсию
Опубликованы кадры ДТП с участием рэпера Navai
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео