Евросоюз и Украина объявили о создании дронового альянса

ЕС и Украина создают дроновый альянс — прием заявок на вступление открыт. Проект объединит заказчиков, разработчиков и производителей военных беспилотников и средств противодействия.

На эти цели потратят шесть миллиардов евро. Средства выделяют из кредитной линии Большой Семерки (G7). Погашать заем предполагают за счет доходов от замороженных российских активов.

Планы у альянса далекоидущие. Сейчас разрабатывают сценарий до 2030 года.

Ранее политолог Игорь Левитас развеял эйфорию Киева после одобрения Евросоюзом многомиллиардного займа. По словам эксперта, распространенное мнение о прямом переводе казначейских денег в украинские банки является глубоким заблуждением.

Львиная доля одобренной суммы — 60 миллиардов евро — вообще не пересечет границы Евросоюза. Эти средства предназначены для оплаты заказов на поставку техники и боеприпасов исключительно у оборонных предприятий стран-членов ЕС. Оставшиеся 30 миллиардов пойдут на латание бюджетных дыр на социальные выплаты, но и тут не все прозрачно.

