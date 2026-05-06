Парады и концерты: как поздравляют ветеранов в Алтайском крае

В регионе осталось всего 47 фронтовиков.

Ветеранов в Алтайском крае поздравляют персональными парадами и концертами

Концерт с доставкой на дом. Легендарные «День Победы» и «Катюша» прозвучали под окнами ветеранов Алтайского края. Участников Великой Отечественной и тружеников тыла поздравили с приближающимся 9 Мая.

Военнослужащие ракетных войск приехали в гости к тем, кто самоотверженно сражался ради мирного неба для будущих поколений. В крае осталось всего 47 фронтовиков. Ряды героев редеют, но их подвиг навсегда останется в сердцах земляков.

Для ветеранов провели персональные парады прямо у дома. Ракетчики торжественно промаршировали с копиями штандартов всех фронтов Красной Армии. А военный оркестр исполнил патриотические песни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по всей России проходят парады в честь Победы в Великой Отечественной войне, которые проводят персонально для ветеранов и детей войны. В Петербурге прямо во дворе жителя блокадного Ленинграда Виктора Ковалева под звуки оркестра военнослужащие прошли торжественным маршем.

