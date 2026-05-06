Мошенники заставили хабаровчанина лететь во Владивосток и вскрыть сейф в квартире

Мужчину пугали «спецслужбами» и делом о терроризме.

Целую операцию сразу на два города попытались провести мошенники на Дальнем Востоке. Но полицейские вовремя ее предотвратили.

Начиналось все по классике. Мошенники нашли доверчивого молодого человека. По телефону сказали, что он подозревается в терроризме, и чтобы смягчить наказание, нужно поработать на спецслужбы. Для этого убедили приехать из Хабаровска во Владивосток, купить «болгарку» и вскрыть сейф в одной из квартир. Якобы в ней живет опасный преступник и нужно найти доказательства его вины. Только спустя время «исполнитель» осознал, что попался на уловку.

«Сказали, что у вас случай тяжелый, досудебное не получится, и сказали, что если не будете сотрудничать, через 20 минут приедет ОМОН и меня заберут», — рассказал пострадавший.

Помимо «взломщика» в схеме была задействована и дочь владельцев квартиры. Ее тоже обманули, убедив, что скоро придут сотрудники спецподразделения, и нужно сделать так, чтобы дома никого не было. Но неожиданно приехала мать девушки. Услышала шум пилы и вызвала полицию. Возбуждено дело о краже в особо крупном размере.

