«Это никакой не интеллект»: солист «Братьев Грим» про ИИ

Музыкант Константин Бурдаев, солист группы «Братья Грим», высказал скептическое мнение о возможностях искусственного интеллекта. Об этом он заявил в беседе с 5-tv.ru на церемонии вручения XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио».

«Во-первых, это никакой не интеллект — это искусственный компилятор, он не думает, он не умеет думать. Человеческий мозг — он думает всегда. ИИ решает задачу и замирает», — сказал Бурдаев, поясняя свою позицию.

По мнению музыканта, системы ИИ лишь собирают и упорядочивают информацию, созданную людьми. Он провел аналогию с появлением компьютеров, которые, по его словам, также не смогли заменить человека, несмотря на аналогичные прогнозы.

«Теперь придумали якобы искусственный интеллект, а на самом деле — компилятор, и говорят, что он заменит человека в музыке или еще где. На самом деле, он будет инструментом, помогающим нам жить», — уверен Бурдаев.

Артист считает, что текущий ажиотаж вокруг технологий искусственного интеллекта — временное явление.

