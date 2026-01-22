В Южно-Сахалинске девочка впала в кому после издевательств приемной матери

Диана Кулманакова
Опекуны ребенка заявляют, что травмы были получены из-за падения с лестницы.

В Южно-Сахалинске над девочкой издевалась приемная мать

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

В Южно-Сахалинске пятилетняя девочка была госпитализирована в критическом состоянии после издевательств приемной матери. На данный момент девочка находится в коме. Об этом сообщило astv.ru.

При осмотре у ребенка были выявлены множественные телесные повреждения. Врачи зафиксировали гематомы, синяки и ссадины различной степени давности. Это стало основанием для начала проверки со стороны правоохранительных органов.

Источник агентства уточнил, что это не первый случай экстренной госпитализации девочки. Два месяца назад она уже поступала в больницу. Тогда у нее также были обнаружены многочисленные кровоподтеки на лице, грудной клетке и спине, а также ссадины и гематомы в области коленей. Информация о произошедшем была передана в органы опеки.

В настоящее время рассматривается несколько версий случившегося. Опекуны ребенка заявляют, что травмы были получены из-за падения с лестницы. Однако характер повреждений и разная давность их возникновения вызвали сомнение у следователей.

Как стало известно, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по статье об истязании, а также по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка.

Правоохранители задержали приемную мать девочки. Вопрос об избрании меры пресечения, включая возможное заключение под стражу, в настоящее время решается.

Кроме того, прокуратура города Южно-Сахалинска начала проверку. В рамках надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки.

