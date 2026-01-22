«Пациент не бредил!» — россиянин упал с Эйфелевой башни и выжил

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 32 0

Врачи сначала не поверили в рассказанную историю.

В Саратовской области мужчина упал с Эйфелевой башни

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

В Саратовской области мужчина упал с пятиметровой копии Эйфелевой башни

В Саратовской области мужчина получил травмы при падении с уменьшенной копии Эйфелевой башни. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в городе Балаково во время монтажных работ. По предварительным данным, пострадавший занимался установкой пятиметровой металлической конструкции, стилизованной под известную французскую достопримечательность. В процессе мужчина потерял равновесие и упал с высоты.

После происшествия его доставили в медицинское учреждение. Врачи провели комплексное обследование, включая компьютерную томографию и ультразвуковую диагностику. У пациента диагностировали переломы двух ребер и ушибы мягких тканей.

В Балаковской городской клинической больнице уточнили, что сначала сотрудники не поверили мужчине.

«При первичном осмотре и сборе анамнеза пациент спокойно заявил медикам, что упал… с Эйфелевой башни в Хвалынском районе. Врачи, конечно, сначала не поверили. Но пациент не бредил!» — рассказали в пресс-службе учреждения в Telegram канале.

Пострадавший также продемонстрировал врачам изображения других объектов, установленных на той же территории. Среди достопримечательностей были копии Тадж-Махала и статуи Христа-Искупителя, как в Рио-де-Жанейро. Все конструкции находятся в парке-отеле в Хвалынском районе Саратовской области.

В настоящее время состояние пострадавшего оценивается как стабильное. Врачи планируют выписать уже на следующей неделе.

