В Саратовской области мужчина упал с пятиметровой копии Эйфелевой башни

В Саратовской области мужчина получил травмы при падении с уменьшенной копии Эйфелевой башни. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в городе Балаково во время монтажных работ. По предварительным данным, пострадавший занимался установкой пятиметровой металлической конструкции, стилизованной под известную французскую достопримечательность. В процессе мужчина потерял равновесие и упал с высоты.

После происшествия его доставили в медицинское учреждение. Врачи провели комплексное обследование, включая компьютерную томографию и ультразвуковую диагностику. У пациента диагностировали переломы двух ребер и ушибы мягких тканей.

В Балаковской городской клинической больнице уточнили, что сначала сотрудники не поверили мужчине.

«При первичном осмотре и сборе анамнеза пациент спокойно заявил медикам, что упал… с Эйфелевой башни в Хвалынском районе. Врачи, конечно, сначала не поверили. Но пациент не бредил!» — рассказали в пресс-службе учреждения в Telegram канале.

Пострадавший также продемонстрировал врачам изображения других объектов, установленных на той же территории. Среди достопримечательностей были копии Тадж-Махала и статуи Христа-Искупителя, как в Рио-де-Жанейро. Все конструкции находятся в парке-отеле в Хвалынском районе Саратовской области.

В настоящее время состояние пострадавшего оценивается как стабильное. Врачи планируют выписать уже на следующей неделе.

