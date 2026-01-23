В ресторане вечеринки Rendez-Vous рассказали о стоимости услуг

Аренда ресторана для ужина пресс-тура Rendez-Vous стоила минимум 24 тысячи евро

Стоимость полной аренды ресторана Le Chalet de Pierres в Куршевеле, где проходил главный ужин скандального пресс-тура компании Rendez-Vous, составляет минимум 24 тысячи евро, без учета стоимости еды и напитков. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал менеджер ресторана.

«Как вы понимаете, обычно ночью мы не работаем, поэтому речь идет о полной аренде заведения. Стоимость полного закрытия составляет 24 тысячи евро — это только за аренду, в которую входят персонал, локация и шале. На этом все. Далее, в зависимости от количества гостей», — пояснил менеджер.

По словам менеджера заведения, в зависимости от количества гостей, будь то 30 или 100 человек, можно дополнительно заказать меню, напитки и так далее. Однако диджей, шоу или концерт с артистами оплачиваются отдельно.

Также корреспонденту «Известий» удалось пообщаться с частным водителем из Куршевеля, который ежегодно возит российских знаменитостей, включая гостей вечеринки. Водитель рассказал, что звездные гости приезжают в Куршевель каждый сезон. По его словам, такие масштабные вечеринки с участием российских звезд организуют не в первый раз.

Российский военнослужащий с позывным Дис заявил, что в период проведения специальной военной операции (СВО) «каждая копейка на счету», и она могла пойти на помощь бойцам, а не на организацию скандальной тусовки.

«Почему ребятам не помогают на СВО, а тратят деньги на гулянки? <…> За эти деньги, которые вы прогуляли и на которые деньги вы отдохнули, мы бы могли купить 100–150 дронов. <…> Нам очень обидно всем, то что вы так поступаете», — высказался военнослужащий.

Еще один участник СВО, Андрей, заявил, что артисты, называющие себя патриотами, спонсируют российских врагов. По его словам, бойцы не против масштабных празднований, но тогда они должны проходить в России или хотя бы в дружественных странах.

«Они спонсируют тех, кто нас убивает. <…> Надеюсь, что правоохранительные органы серьезно займутся этой ситуацией. Потому что такие люди должны понести наказание, как минимум — стать иноагентами», — прокомментировал Андрей.

Скандал с Rendez-Vous

Нешуточный скандал разгорелся вокруг вечеринки модного магазина одежды и обуви Rendez-Vous, который отметил 16-летие своего бутика в Куршевеле и 25-летие бренда. Магазин устроил праздник с размахом: на мероприятие были приглашены десятки российских звезд, было много шампанского, меха, лошадей и поездок на вертолетах. Когда в сеть попали кадры с торжества, многие стали сравнивать его со скандальной «голой» вечеринкой телеведущей Анастасии Ивлеевой.

В интернете начались бурные обсуждения происходящего. В свою очередь, бойцы специальной военной операции записывают видео с передовой, где выражают свое негодование этим мероприятием.

