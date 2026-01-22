В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа

Президент России Владимир Путин начал переговоры с прибывшими в столицу представителями США — специальным посланником американского президента Стивеном Уиткоффом, а также зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. О факте встречи сообщила пресс-служба Кремля.

Ключевой вопрос повестки — обсуждение возможных вариантов урегулирования конфликта на Украине. Вместе с тем, как заявлял накануне Владимир Путин, в ходе диалога с американской стороной планируется затронуть и другие темы. В частности, речь идет о потенциальном участии России в «Совете мира», а также о перспективах дальнейшей судьбы части российских активов, замороженных в Соединенных Штатах в период предыдущей американской администрации.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев также участвуют во встрече, добавили в Кремле.

Известно, что это уже седьмая встреча Путина и Уиткоффа. Предыдущая состоялась в Кремле в начале декабря. Тогда участники переговоров сосредоточились на обсуждении американских предложений по мирному урегулированию ситуации на Украине.

