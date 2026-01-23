Трамп назвал предложение Путина по взносу в «Совет мира» очень интересным

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 34 0

Президент США стремится сохранить диалог и теплые отношения с российским лидером.

Трамп одобрил предложение Путина по взносу в «Совет мира»

Фото: Reuters/Denis Balibouse

Президент США Дональд Трамп высказался в поддержку предложения президента России своего Владимира Путина направить миллиард долларов из замороженных на Западе российских активов в «Совет мира». Об этом он сказал журналистам на борту своего самолета во время возвращения из Швейцарии в США.

«Очень интересно. Но он (Владимир Путин — Прим. Ред.) сказал, что собирается использовать свои деньги», — отметил Трамп.

По словам американского лидера, он пригласил российского коллегу присоединиться к «Совету мира» по Сектору Газа, поскольку считает его «одним из мировых лидеров». Также, как сообщала американская газета Financial Times, Трамп позвал Путина с целью сохранить диалог с ним и теплые отношения.

«Я считаю важным, чтобы там (в „Совете мира“ — Прим. Ред.) были все», — резюмировал глава Белого дома.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Путин получил личное обращение Трампа с приглашением присоединиться к «Совету мира». Он поручил представителям МИД РФ изучить этот вопрос. После этого российский лидер даст ответ американскому коллеге.

В свою очередь, Трамп подписал устав «Совета мира». Структура стала официальной международной организацией. Кроме того, американский лидер уверен, что ХАМАС «придет конец», если боевики движения не сдадут оружие и не будут следовать договоренностям.

